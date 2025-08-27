Adversário do próximo sábado, Cruzeiro não vence o São Paulo há mais de dois anos

Pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado (30), às 21h (de Brasília), no Mineirão. Ambas as equipes possuem grandes ambições na competição e o duelo promete ser equilibrado. Entretanto, nos últimos dois anos, o Tricolor Paulista tem levado vantagem e não perdeu para a Raposa no período.

A última vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo foi no dia, quando o Cabuloso venceu por 1 a 0 com um gol contra de Rafinha, ainda no início do jogo, realizado na Arena Independência.

Desde então, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades, com três vitórias do São Paulo e um empate, justamente no último encontro entre os times, em abril deste ano.

Rubens Chiri e Paulo Pinto / Saopaulofc.net

Domínio Tricolor

No retrospecto geral, o domínio também é do São Paulo. Em 91 jogos na história, o Tricolor venceu 44, contra 24 empates e 23 triunfos do Cruzeiro.

Com 32 pontos em 21 jogos, o São Paulo ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Cruzeiro é o terceiro colocado, com 41 pontos em 21 partidas.