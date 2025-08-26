Vitória demite Carille após tomar oito do Flamengo pelo Brasileiro
A trajetória de Fabio Carille no comando do Vitória terminou na noite desta segunda-feira. Após a derrota por 8 a 0 diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o clube baiano usou seu perfil no X para confirmar a saída do técnico.
"O Esporte Clube Vitória anuncia a demissão do treinador Fábio Carille. Agradecemos pelo profissionalismo e desejamos sorte no prosseguimento da sua carreira", diz o comunicado.
Após a demissão de Carille, Rodrigo Chagas assume interinamente. Com 19 pontos, o Vitória ocupa o 17º lugar do Brasileiro, o primeiro dentro da zona de rebaixamento, e enfrenta o Atlético-MG às 18h30 (de Brasília) deste domingo, no Barradão.