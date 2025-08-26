Topo

Villasanti passa por cirurgia e deve voltar a atuar pelo Grêmio apenas em 2026

26/08/2025 19h53

O volante Mathías Villasanti, do Grêmio, passou por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e meniscectomia parcial nesta terça-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O procedimento foi bem-sucedido e o atleta retornará para Porto Alegre neste sábado, para dar prosseguimento à sua reabilitação. O clube não divulgou o prazo de recuperação, mas a tendência é que Villasanti perca o restante da temporada.

O paraguaio se machucou na partida contra o Atlético-MG, no dia 17 de agosto. Ele torceu o joelho esquerdo e precisou ser substituído aos 43 minutos do primeiro tempo por Dodi.

Villasanti chegou ao Grêmio em 2021 e, desde então, soma 192 partidas com a camisa tricolor, contribuindo com 14 gols e 14 assistências. Na atual temporada, antes de sofrer a lesão, esteve em campo 34 vezes e deu dois passes para gol.

O Grêmio volta aos gramados neste domingo (31), contra o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Confira o comunicado do Grêmio na íntegra:

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o volante Mathias Villasanti foi submetido a cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior e meniscectomia parcial com sucesso.

Por desejo do atleta, a cirurgia foi realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conduzida pelo especialista em joelho e referência da Seleção Paraguaia dr. Carlos Frutos, e acompanhada pelo ortopedista do Clube dr. Lucas Oliboni.

O atleta retorna para Porto Alegre no sábado, para dar prosseguimento à sua reabilitação.

