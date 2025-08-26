Vasco x Corinthians: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-17

A equipe sub-17 do Corinthians entra em campo nesta terça-feira para enfrentar o Vasco, pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 15 horas (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ).

Onde assistir Vasco x Corinthians ao vivo?

O duelo entre Vasco e Corinthians terá transmissão exclusiva da Vasco TV, no Youtube.

Como chegam Vasco e Corinthians?

Vasco e Corinthians somam 26 pontos e ocupam, respectivamente, a sétima e a sexta colocação. Dessa forma, a vitória no confronto ganha ainda mais relevância, por se tratar de um duelo direto na briga por uma vaga na próxima fase.

Na rodada anterior, os dois times ficaram no empate. O Corinthians fez um movimentado 3 a 3 com o Cuiabá, no Parque São Jorge, enquanto o Vasco ficou no 2 a 2 diante do São Paulo, em Cotia.

Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam entre si em turno único, com os oito melhores colocados avançando às quartas de final, que serão disputadas em apenas uma partida, assim como a semifinal. A decisão será realizada em jogos de ida e volta.

Quem apita Vasco x Corinthians?

O árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes apitará a partida, auxiliado por Fábio Ramos França e Nayra da Cunha.