Vasco x Botafogo pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Vasco e Botafogo iniciam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, o confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo da volta, no Estádio Nilton Santos, será em 11 de setembro. Ambos os times chegam pressionados para o clássico.
Na fase anterior, o Botafogo eliminou o Bragantino e o Vasco despachou o CSA. Quem se classificar enfrenta o vitorioso do choque entre Fluminense e Bahia na semifinal.
Onde assistir Vasco x Botafogo ao vivo?
O clássico será transmitido por TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime.
Como o Vasco chega ao confronto
Após golear o Santos por 6 a 0 e empolgar a torcida, o Vasco acumula duas derrotas seguidas no Brasileirão, para Juventude e Corinthians. A Copa do Brasil, portanto, é a chance de amenizar o clima para um elenco ameaçado de rebaixamento.
"Ficamos frustrados quando não ganhamos em casa e a nossa torcida com certeza vai estar mais uma vez para nos apoiar. Vamos fazer o máximo para vencer. Estamos acostumados a lidar com a pressão", disse o técnico Fernando Diniz.
Como o Botafogo chega ao confronto
O Botafogo ainda sente o gosto amargo da eliminação na Copa Libertadores para a LDU, mas respira mais aliviado desde a vitória sobre o Juventude, pelo Brasileirão. A Copa do Brasil é a chance de manter o ambiente de conquistas no elenco.
"Sabemos que precisamos melhorar, pois ainda não mostramos o melhor Botafogo que podemos. Mas a vontade de ganhar deste grupo é muito grande e todos têm a minha confiança", afirmou o técnico Davide Ancelotti.
Histórico de confronto entre Vasco x Botafogo
Na história, são 322 confrontos entre as equipes. O Vasco tem 136 vitórias, contra 90 do Botafogo, além de 96 empates. Neste ano, os clubes se enfrentaram duas vezes. O Cruzmaltino venceu por 1 a 0 no Carioca, enquanto o Glorioso superou o rival por 2 a 0 no Brasileiro.
Pela Copa do Brasil, os times duelaram apenas duas vezes, nas oitavas de final de 2020, em que o Botafogo se classificou. Venceu por 1 a 0 no Nilton Santos e segurou o empate sem gols em São Januário.
Estatísticas
Vasco na temporada
- 14 vitórias, 15 empates e 18 derrotas
- 61 gols marcados (média de 1,28 gols por jogo)
- 57 gols sofridos
- Artilheiro: Vegetti, com 23 gols
Botafogo na temporada
- 23 vitórias, 6 empates e 20 derrotas
- 57 gols marcados (média de 1,16 gols por jogo)
- 42 gols sofridos
- Artilheiro: Artur, com 5 gols
Prováveis escalações
Para este duelo, o Vasco perdeu o volante Tchê Tchê, com dores na coxa esquerda. Thiago Mendes deve herdar a vaga. Poupado contra o Corinthians, Paulo Henrique retorna na lateral, deixando Puma Rodríguez no banco.
Pelo lado do Botafogo, Davide Ancelotti vai promover o retorno de alguns titulares poupados contra o Juventude. Autor de dois gols no fim de semana, o atacante espanhol Chris Ramos deve começar no banco.
Provável escalação Vasco
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Thiago Mendes e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Pablo Vegetti e Rayan
Técnico: Fernando Diniz
Provável escalação Botafogo
Botafogo: John, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Álvaro Montoro, Arthur Cabral e Jeffinho (Matheus Martins)
Técnico: Davide Ancelotti
Arbitragem de Vasco x Botafogo
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
- VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Ingressos para Vasco x Botafogo
Os ingressos para o clássico pela Copa do Brasil estão esgotados.
Próximo jogo do Vasco
Sport x Vasco | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 31/08 (domingo) | 20h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro
Onde assistir: Amazon Prime
Próximo jogo do Botafogo
Botafogo x Red Bull Bragantino | Campeonato Brasileiro
Data e horário: 30/08 (sábado) | 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos
Onde assistir: Premiere
Ficha técnica
Jogo: Vasco x Botafogo
Horário: 21h30 (de Brasília)
Campeonato: Quartas de final da Copa do Brasil
Local: Estádio São Januário
Onde Assistir: Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime