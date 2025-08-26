Vasco relembra conquista histórica da Libertadores de 1998

O Vasco da Gama recorda uma das páginas mais gloriosas de sua história. Há 27 anos, em 26 de agosto de 1998, o Gigante da Colina derrotava o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, no Estádio Monumental, no Equador, e levantava o título da Copa Libertadores da América.

Noite de heróis em Guayaquil

Naquela noite memorável, Luizão e Donizete marcaram os gols que garantiram o título continental, coroando uma campanha marcada por grandes atuações. O triunfo fora de casa consolidou o Vasco como uma das potências do futebol sul-americano e entrou para a memória afetiva de milhões de torcedores.

Escalação campeã

Na grande final no Equador, o Vasco entrou em campo com Carlos Germano no gol, Vágner, Odvan, Mauro Galvão (capitão), Luisinho e Felipe; Nasa, Juninho e Pedrinho, Luizão e Donizete. Também participaram da final entrando no segundo tempo o meia Ramon Menezes e os zagueiros Alex e Vítor.

Tradição continental

A conquista de 1998 se somou à de 1948, quando o clube carioca venceu o Campeonato Sul-Americano de Campeões diante do tradicional River Plate, da Argentina. Esse torneio é considerado o embrião da Libertadores.