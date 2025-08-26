Topo

Vasco está perto de fechar a contratação do zagueiro Nathan, ex-Atlético-MG

Nathan Silva, zagueiro com passagem pelo Atlético-MG, está perto do Vasco Imagem: Robson Mafra/AGIF
26/08/2025 21h12

O Vasco está próximo de fechar a contratação do zagueiro Nathan Silva, do Pumas e ex-Atlético-MG, por US$ 5 milhões (R$ 27 milhões).

O que aconteceu

O jogador deve assinar contrato de três anos. Os clubes estão nos ajustes finais para concluir a venda do defensor brasileiro.

Ele é titular da equipe mexicana, comandada por Efraín Juarez.

O Vasco vendeu o zagueiro João Victor ao CSKA na semana passada e busca uma peça de reposição — a equipe tomou cinco gols nas últimas duas partidas.

Nathan Silva é formado na base do Galo e, antes de se firmar entre os profissionais, rodou por times do futebol brasileiro. Ele jogou, por exemplo, na Ponte Preta e no Atlético-GO antes de voltar ao clube mineiro.

