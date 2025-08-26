Vasco anuncia chegada de Matheus França, ex-Flamengo que estava na Inglaterra

O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira, o acordo para a chegada do jovem Matheus França, ex-Flamengo, vindo do Crystal Palace, da Inglaterra. O meia de 21 anos já desembarcou no Rio de Janeiro e vai passar por exames médicos antes de assinar com o Cruzmaltino.

"Muito bom estar de volta ao Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente, estou pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível", disse Matheus França ainda no aeroporto do Galeão, na capital carioca.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Matheus França. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (26) para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente como... pic.twitter.com/epR1TWUZCe ? Vasco da Gama (@VascodaGama) August 26, 2025

O zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes e o atacante Andrés Gomez já foram anunciados.

Agora, o Vasco corre contra o tempo para regularizar Matheus França a tempo para ter o jogador à disposição para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Botafogo, em São Januário.

Carreira de Matheus França

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Matheus França fez sua estreia pela equipe profissional no final de 2021. Ao todo, disputou 54 jogos e marcou dez gols. Ainda fez parte do elenco que venceu a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, em 2022.

Em agosto de 2023, o meia foi anunciado como novo reforço do Crystal Palace. No entanto, recebeu poucas oportunidades no clube inglês. Disputou apenas 19 partidas em dois anos, anotou um gol e deu duas assistências.