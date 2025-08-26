Vasco acerta a contratação por empréstimo de Matheus França, ex-Flamengo
O Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Matheus França, de 21 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Crystal Palace, da Inglaterra, até o fim de junho de 2026.
"Muito bom estar de volta ao Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente, estou pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível", disse o atacante, ainda no aeroporto do Galeão, na capital carioca.
Matheus França vai ser o quarto reforço da equipe do técnico Fernando Diniz nesta janela de transferências. Além dele, o Cruzmaltino já havia anunciado o zagueiro Robert Renan, o volante Thiago Mendes e o atacante Andrés Gomez.
O atleta, inclusive, já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pode estrear pelo Vasco nesta quarta-feira, contra o Botafogo, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).
Carreira de Matheus França
Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Matheus França fez sua estreia pela equipe profissional no final de 2021. Ao todo, disputou 54 jogos e marcou dez gols. Ainda fez parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, em 2022.
Em agosto de 2023, foi anunciado como novo reforço do Crystal Palace. No entanto, recebeu poucas oportunidades no clube inglês. Em duas temporadas, disputou apenas 19 partidas, com um gol anotado e duas assistências.