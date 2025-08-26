Transmissão ao vivo de Brasil x Porto Rico pelo Mundial de vôlei: onde assistir
O Brasil enfrenta Porto Rico na manhã de hoje, às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia, pelo Grupo C do Mundial feminino de vôlei.
Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura).
Brasil está classificado para a próxima fase do Mundial. Antes, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães venceu Grécia (3 a 0) e França (3 a 2).
Caminho desenhado na competição. O Brasil volta à quadra no próximo domingo para enfrentar uma equipe do Grupo F pelas oitavas de final. República Dominicana ou China podem ser adversárias.
Brasil x Porto Rico -- Mundial feminino de vôlei
- Data e horário: 26 de agosto, às 9h30 (de Brasília)
- Local: Chiang Mai, na Tailândia (TH)
- Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)