Transmissão ao vivo de Brasil x Porto Rico pelo Mundial de vôlei: onde assistir

Gabi é um dos pilares da seleção brasileira no Mundial - Divulgação/Volleyball World
Gabi é um dos pilares da seleção brasileira no Mundial Imagem: Divulgação/Volleyball World
Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 08h39

O Brasil enfrenta Porto Rico na manhã de hoje, às 9h30 (de Brasília), em Chiang Mai, na Tailândia, pelo Grupo C do Mundial feminino de vôlei.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura).

Brasil está classificado para a próxima fase do Mundial. Antes, a equipe comandada por Zé Roberto Guimarães venceu Grécia (3 a 0) e França (3 a 2).

Caminho desenhado na competição. O Brasil volta à quadra no próximo domingo para enfrentar uma equipe do Grupo F pelas oitavas de final. República Dominicana ou China podem ser adversárias.

Brasil x Porto Rico -- Mundial feminino de vôlei

  • Data e horário: 26 de agosto, às 9h30 (de Brasília)
  • Local: Chiang Mai, na Tailândia (TH)
  • Transmissão: sportv2 (TV por assinatura)

