Time do Cazaquistão elimina Celtic no playoff da Champions e faz história

Pelo playoff da Champions League, o Celtic foi eliminado pelo Kairat Almaty nesta terça-feira, no Central Stadium. Após empate por 0 a 0 no tempo regular e na prorrogação, a equipe do Cazaquistão venceu por 3 a 2 nos pênaltis, garantindo a vaga na fase principal, feito inédito para um time do país.

O Kairat volta a campo neste domingo, às 8h (de Brasília), contra o Okzhetpes, pelo Campeonato Cazaque. No mesmo dia e horário, o Celtic enfrenta o Rangers, pelo Campeonato Escocês.

O jogo

Aos 6 minutos do segundo tempo, o goleiro Kasper Schmeichel pegou com as mãos uma bola recuada por seu companheiro. Na cobrança da infração, Ricardinho rolou para Jorginho finalizar, mas o chute explodiu na marcação do Celtic.

O time escocês também desperdiçou boa oportunidade aos 40 minutos, quando Daizen Maeda ficou cara a cara com o goleiro Temirlan Anarbekov e mandou por cima do gol.

Já no segundo tempo da prorrogação, aos 8 minutos, Benjamin Nygren parou em uma defesa de Anarbekov. Assim, o jogo terminou zerado no tempo adicional.

Nos pênaltis, Idah, McCowan e Maeda perderam pelos Celtics. Apenas Engels e o capitão McGregor marcaram. Já o Kairat converteu com Martynovich, Arad e Egor Sorokin, com Gromyko desperdiçando. Assim, o time cazaque ganhou por 3 a 2.