Strickland surpreende ao defender filho de Rampage: "Reabilitação, não prisão"

O caso envolvendo Raja Jackson - filho do ex-lutador Quinton 'Rampage' Jackson - ganhou um novo capítulo com a inesperada defesa de Sean Strickland. O ex-campeão dos médios (84 kg) do UFC se manifestou contra a possibilidade de o jovem ser condenado à prisão após o ataque brutal que deixou o wrestler profissional Syko Stu (Stuart Smith) hospitalizado. Para Strickland, o foco deveria ser a reabilitação, não a punição.

Por meio de publicações na rede social X (antigo Twitter), o atleta argumentou que o encarceramento deve ser "sempre o último recurso". Ele relembrou sua própria trajetória, marcada por problemas com a Justiça aos 19 anos, quando foi acusado de duas agressões graves. Segundo relata, um acordo judicial evitou que ele seguisse por um caminho ainda mais violento (clique aqui ou veja a postagem abaixo).

"Depois de seis anos em uma cela, saindo com nada e sendo doutrinado por gangues e violência, eu garanto que teria matado alguém", escreveu. Strickland cumpriu 100 dias de detenção ou trabalho comunitário, participou de sessões de controle de raiva e indenizou a vítima.

Vale ressaltar que 'Tarzan', como o lutador é conhecido, está suspenso por seis meses após um caso de agressão. O incidente ocorreu durante a realização do 'Tuff-N-Uff 145', em junho. Presente no evento para servir como corner de Miles Hunsinger, seu companheiro de time na 'XTreme Couture', Sean Strickland perdeu a cabeça após a derrota do colega para Luis Hernandez, por finalização. Provocado pelo vencedor do combate com palavras e gestos obscenos, o polêmico atleta invadiu o cage e partiu para cima de Hernandez, chegando a acerta-lo com um par de socos antes de ser contido.

Críticas

Apesar do tom reflexivo, a posição do lutador foi alvo de críticas nas redes sociais - principalmente em razão do seu histórico de comportamentos agressivos, mesmo após a primeira condenação. Atualmente, ele está suspenso por invadir o cage em um evento de MMA e agredir outro atleta. Ainda assim, o ex-campeão defende que o sistema prisional, da forma como opera hoje, apenas contribui para a criação de novas vítimas.

"Não se trata da pessoa que vai para a prisão. Trata-se de quem ela se torna quando sai de lá", argumentou. Na visão dele, estratégias como suporte psicológico, compensação às vítimas e reintegração social seriam mais eficientes do que a simples reclusão.

Raja, que possui um cartel invicto como amador (4-0) e uma derrota como profissional (0-1), está sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Los Angeles. A agressão contra Stuart Smith ainda está sob apuração. A família do lutador agredido informou que ele está consciente e se recuperando.

Leia a publicação na íntegra:

"O filho do Jackson não deveria ir para a cadeia. Prisão deve sempre ser o último recurso.

Fui preso aos 19 por duas acusações de Lesão Corporal Grave. Teria passado de 5 a 6 anos preso se dependesse do promotor.

Depois de 6 anos numa cela, saindo sem nada, doutrinado por gangues e violência, garanto que teria matado alguém. Um cara me contou como pegou uma acusação de assassinato, e lembro de ter ficado impressionado com ele. Esse teria sido meu futuro.

Em vez disso, aceitei um acordo e peguei 100 dias de prisão ou trabalho comunitário. Fiz muita terapia de controle de raiva e paguei uma quantia razoável de indenização à vítima. Depois de dois anos miseráveis de processo.

Felizmente, um advogado pegou meu caso de graça porque eu não tinha um centavo. O ponto é que não se trata da pessoa que vai para a prisão. Trata-se de quem ela se torna quando sai da prisão, e acredito que se eu não tivesse tido essa oportunidade, estaria morto hoje - e provavelmente teria tirado a vida de outra pessoa também.

Minha opinião... reabilitação antes de prisão sempre".

Jackson's kid shouldn't go to jail. Prison should always be a last resort.

I was arrested at 19 for two felony a GBIs. I would of spent 5 to 6 years in prison if the DA had its way.

After 6 years in a cell coming out with nothing, being indoctrinated with gangs and violence. I...

- Sean Strickland (@SStricklandMMA) August 25, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok