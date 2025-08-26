Stabile mira trocas na gestão do Corinthians: 'Muitas mudanças virão aí'
O presidente Osmar Stabile, oficialmente eleito na noite de hoje, prometeu mudanças na gestão do Corinthians. O mandatário, que ficará até dezembro de 2026 no cargo, mira troca em mais de um departamento.
'Muitas mudanças virão aí'
Pelo menos uma troca na gestão já está prevista com a saída de Leonardo Pantaleão, ex-superintendente jurídico, que foi eleito para ser vice-presidente do Conselho Deliberativo.
Muitas mudanças virão aí. Estamos planejando. Ainda sem nomes, mas vamos buscar pessoas competentes. Quem tiver competência vai ficar conosco. Vamos verificar. É uma maneira de se administrar de forma profissional. É aproveitar quem está aqui conosco. O presidente tem que cumprir o estatuto. Quem não funcionar, não continuará.
Osmar Stabile, em primeira coletiva de imprensa após eleição
No entanto, as mudanças não devem parar por aí. Isso porque para se eleger, o presidente precisou formar alianças com outras chapas e deu a entender que pode trazer nomes para cargos estatutários por promessas políticas.
Não posso falar se vai ter nome ou não [dirigentes de outras gestões], porque não sei. Se tiver alguém competente? Não sei se tem. Quero pessoas competentes. Quem está trabalhando conosco hoje tem que querer administrar daqui para frente, do jeito que tem que ser. Não sou dono da verdade, mas sei administrar minhas empresas. Corinthians é como se fosse uma grande empresa. A estrutura tem que funcionar. Não pode ser na base da amizade, isso não vai acontecer.
Osmar Stabile