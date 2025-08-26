Stabile mira trocas na gestão do Corinthians: 'Muitas mudanças virão aí'

O presidente Osmar Stabile, oficialmente eleito na noite de hoje, prometeu mudanças na gestão do Corinthians. O mandatário, que ficará até dezembro de 2026 no cargo, mira troca em mais de um departamento.

'Muitas mudanças virão aí'

Pelo menos uma troca na gestão já está prevista com a saída de Leonardo Pantaleão, ex-superintendente jurídico, que foi eleito para ser vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Muitas mudanças virão aí. Estamos planejando. Ainda sem nomes, mas vamos buscar pessoas competentes. Quem tiver competência vai ficar conosco. Vamos verificar. É uma maneira de se administrar de forma profissional. É aproveitar quem está aqui conosco. O presidente tem que cumprir o estatuto. Quem não funcionar, não continuará.

Osmar Stabile, em primeira coletiva de imprensa após eleição

No entanto, as mudanças não devem parar por aí. Isso porque para se eleger, o presidente precisou formar alianças com outras chapas e deu a entender que pode trazer nomes para cargos estatutários por promessas políticas.