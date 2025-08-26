Sinner confirma favoritismo e arrasa rival na estreia do US Open; Musetti também avança

O US Open começou da melhor forma para os principais nomes do tênis italiano. Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, estreou em Nova York com uma atuação irrepreensível, mostrando a mesma confiança que o levou ao topo do ranking da ATP. O jovem de 24 anos não deu chances ao checo Vit Kopriva e avançou ao vencer por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/1 e 6/2, confirmando sua condição de candidato ao título.

Sinner, que já conquistou Wimbledon e o Australian Open nesta temporada, busca não apenas defender a coroa em Nova York, mas também manter-se firme na liderança do circuito. Em uma chave que ainda pode reservá-lo encontros contra rivais de peso, o italiano sabe que cada rodada tem peso duplo: vale a sobrevivência no torneio e também pontos preciosos para segurar Carlos Alcaraz na vice-liderança.

A vitória tranquila também teve sabor de recuperação. Há poucos dias, Sinner havia desistido da final de Cincinnati, enfraquecido por um vírus. A boa exibição em sua estreia no último Grand Slam do ano mostrou que a condição física já não é problema e que ele está pronto para o desafio de repetir o feito de Roger Federer, último a defender o título do US Open com sucesso, ainda em 2008.

Outro italiano que deixou sua marca logo na abertura foi Lorenzo Musetti. Cabeça de chave número 10, ele precisou de paciência e resiliência para virar o jogo contra o francês Giovanni Perricard. Depois de perder o primeiro set no tie-break, Musetti se impôs com mais consistência nos ralis e venceu por 3 sets a 1, num duelo de mais de duas horas e meia.

O triunfo foi mais do que uma simples passagem de rodada. Musetti, de 23 anos, vem tentando consolidar-se como parte da nova geração do tênis italiano, marcada pelo domínio recente de Sinner. A vitória contra um adversário de saque tão potente reforça sua maturidade em quadra e abre caminho para o confronto diante de David Goffin, na segunda rodada.

O contraste ficou por conta de Matteo Arnaldi, outro nome da promissora safra italiana, que chegou a abrir dois sets de vantagem contra o argentino Francisco Cerúndolo, mas não sustentou o ritmo e foi eliminado por 3 a 2.