Seleção fará amistosos em outubro contra Japão e Coreia do Sul na Ásia

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A seleção brasileira fará dois amistosos com Coreia do Sul e Japão em outubro como preparação para a Copa do Mundo de 2026, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira.

O amistoso contra os sul-coreanos será realizado no dia 10, às 8h (horário de Brasília), em Seul. A partida contra os japoneses vai ocorrer no dia 14, às 7h30 (horário de Brasília), em Tóquio.

O técnico Carlo Ancelotti pediu à CBF amistosos contra diferentes escolas até a Copa do Mundo do ano que vem.

O Brasil já está classificado para a Copa, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, mas ainda tem dois compromissos em setembro contra Chile e Bolívia pelas eliminatórias sul-americanas para o Mundial.

"O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026", disse o coordenador de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.

O Brasil venceu com facilidade a Coreia do Sul nas oitavas de final da última Copa, disputada no Catar, por 4 x 1, e, em 2022, derrotou o Japão em amistoso por 1 x 0.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)