Seleção Brasileira atropela Porto Rico e confirma primeira posição do grupo no Mundial de vôlei feminino

Na manhã desta terça-feira, a Seleção Brasileira superou Porto Rico, pela terceira rodada do Campeonato Mundial de vôlei feminino, em Chiang Mai, na Tailândia. O Brasil venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/13 e 25/18.

Com o resultado, a Seleção Brasileira encerrou a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo C, com oito pontos. Por outro lado, Porto Rico se despede da competição na lanterna da chave e com três derrotas nos três jogos.

Agora, as brasileiras voltam à quadra no próximo domingo, pelas oitavas de final do Campeonato Mundial. O Brasil vai enfrentar a vice-líder do grupo F, que pode ser a China ou a República Dominicana.

"Importante classificar em primeiro, esse era o grande objetivo no Mundial. A gente deu muito vacilo no primeiro set, o bloqueio e a defesa sofreram bastante. Foi mesmo que aconteceu no jogo contra a França. Agora é um campeonato diferente. A gente precisa começar as partidas desde o começo com essa atitude, a comissão está cobrando esse foco. Agora, não terá mais jogo fácil", disse a capitã Gabi em entrevista ao SporTV.

Depois de uma breve liderança de Porto Rico no começo do primeiro set, a Seleção Brasileira logo assumiu o controle da partida e chegou a abrir sete pontos de vantagem. Sem sustos, a equipe do técnico José Roberto Guimarães seguiu para fechar a parcial em 25 a 19.

O segundo set foi ainda mais desequilibrado. Com amplo domínio, a Seleção Brasileira liderou desde o começo e não deu chances para as porto-riquenhas, até fechar em 25 a 13.

No terceiro set, Porto Rico conseguiu uma melhora na partida e não deixou o Brasil se distanciar no placar até a metade da parcial. Na sequência, a Seleção Brasileira voltou a crescer e abriu oito pontos de vantagem. Mais uma vez, as brasileiras fecharam em 25 a 18 e confirmaram a vitória.

Julia Kudiess foi o destaque do Brasil na partida. A central foi a maior pontuadora da partida, com 14 pontos. Por outro lado, o Valeria Vazquez liderou a pontuação de Porto Rico, com 11 pontos anotados.