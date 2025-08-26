Sean O'Malley confessa erro ao tentar repetir fórmula de McGregor: "Me perdi"

Sean O'Malley abriu o jogo sobre uma fase conturbada de sua trajetória no MMA e fez uma autocrítica rara entre os principais nomes do UFC. Em entrevista recente ao podcast 'Between Rounds', o ex-campeão peso-galo (61 kg) revelou que, por um tempo, deixou de agir com autenticidade ao tentar seguir os passos de Conor McGregor - figura que sempre considerou uma grande inspiração.

Conhecido pelo estilo irreverente e visual marcante, 'Suga' reconheceu que exagerou ao tentar incorporar o comportamento confiante e provocador que levou o irlandês ao estrelato. Segundo ele, esse esforço por moldar sua personalidade ao estilo de McGregor acabou prejudicando sua essência.

"Sem dúvida, via o Conor como um modelo. A maneira como ele se apresentava nas lutas, a confiança para dizer o que ia acontecer - 'vou nocautear esse cara no segundo round'. Aprendi muito com isso. Pensei: 'Ok, posso ser confiante assim'. Mas acho que acabei me perdendo, de certa forma, querendo ser o Conor demais em vez de ser eu mesmo", confessou.

Treta forçada

A referência ao duelo contra Merab Dvalishvili no UFC 306 é significativa. De acordo com O'Malley, foi justamente nesse evento que mais sentiu estar fabricando um clima de rivalidade que, na prática, não existia.

"Aquela foi minha segunda defesa de título, e eu pensei: 'Quero que isso seja grande'. Mas não parecia algo importante. Não sentia que o Merab fosse um nome de peso. Tive que forçar a situação. Foi na Sphere, e senti que precisava criar algo. E não gostei de como isso me fez sentir, porque eu não odiava o Merab. Eu adoraria tê-lo nocauteado... Mas sinto que tornei aquilo pessoal demais, e não gostei disso - embora tenha sido a única vez que realmente forcei algo", explicou.

O'Malley acabou derrotado por Dvalishvili e perdeu o cinturão. Na revanche, no UFC 316, voltou a ser superado. Após os resultados negativos, o lutador iniciou um processo de autorreflexão e fez ajustes significativos em sua rotina, como a remoção das redes sociais do celular para reduzir distrações. O objetivo, segundo ele, é reencontrar o equilíbrio entre o entretenimento - parte fundamental do esporte - e a fidelidade ao seu verdadeiro eu.

