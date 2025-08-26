São Paulo relembra último gol de Rogério Ceni pelo clube, há dez anos
O São Paulo relembrou nesta terça-feira o último gol de Rogério Ceni pelo clube, que aconteceu há dez anos. O último tento do ex-goleiro e ídolo são-paulino aconteceu no dia 26 de agosto de 2015, contra o Ceará, pela Copa do Brasil.
"10 anos do 131º e último gol de Rogério Ceni pelo Tricolor! O maior goleiro-artilheiro da história!", publicou a equipe paulista nas redes sociais.
Gol histórico contra o Ceará
Na ocasião, o ex-goleiro abriu o placar para o Tricolor, na Arena Castelão, com gol de pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo. Seu último gol pelo clube abriu caminho para a vitória por 3 a 0 sobre o time cearense, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Thiago Mendes e Alexandre Pato marcaram os outros dois gols que garantiram a equipe nas quartas do torneio daquele ano.
Números impressionantes como jogador
Como jogador, além de proteger o gol do São Paulo, Rogério Ceni também foi destaque em cobranças de faltas e pênaltis. Ele disputou, ao todo, 1237 jogos, marcando 131 gols, sendo 61 de falta, 69 de pênaltis e um com a bola em jogo.
Carreira como treinador no Tricolor
Depois de encerrar sua carreira como jogador, Rogério Ceni tornou-se técnico e comandou o São Paulo em duas oportunidades: em 2017 e entre outubro de 2021 a abril de 2023. À beira do gramado, tem 142 jogos, 63 vitórias, 41 empates e 39 derrotas.