São Paulo quita dívida por Bobadilla e deixa lista de transfer ban da Fifa

O São Paulo está liberado para fazer novas contratações. Poucas horas depois de sofrer um transfer ban da Fifa, a diretoria do presidente Julio Casares quitou a dívida do clube com o Cerro Porteño pela aquisição de Damian Bobadilla, e agora o Tricolor não sofre mais da proibição da entidade máxima do futebol.

Na manhã desta segunda-feira, os torcedores do São Paulo foram surpreendidos com a presença do clube na lista da Fifa de times proibidos de contratar por três janelas de transferências.

Resolução rápida

Diante da pendência com o Cerro Porteño, a diretoria do São Paulo buscou rapidamente resolver o problema. Os profissionais jurídicos do clube negociaram um novo pagamento com a equipe paraguaia e a situação foi solucionada.

Tendo se livrado do transfer ban da Fifa, o São Paulo deve ir ao mercado. Com a grave lesão ligamentar sofrida por André Silva, o time de Hernán Crespo pode ir buscar um novo atacante para o elenco.

Com 32 pontos em 21 jogos, o São Paulo ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do time na competição é neste sábado (30), quando visitará o Cruzeiro, às 21h (de Brasília), pela 22ª rodada.