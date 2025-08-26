São Paulo perde terceiro centroavante por lesão ligamentar em 2025

O São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (25), que o atacante André Silva sofreu uma lesão ligamentar parcial no joelho direito e está fora do restante da temporada. Artilheiro da equipe em 2025, com 14 gols, o jogador teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior e se junta a Calleri e Ryan Francisco, que também sofreram lesões semelhantes neste ano, ampliando o drama do setor ofensivo tricolor.

Com a baixa, André Silva se torna o terceiro centroavante do elenco a sofrer uma lesão ligamentar no joelho em 2025. O argentino Calleri rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em maio, durante a quarta rodada do Brasileirão, na partida contra o Botafogo.

De volta de suspensão, o camisa 9 iniciou o jogo como titular, mas aos 30 minutos do primeiro tempo pisou em falso após disputar uma bola com Marlon Freitas e caiu com muitas dores, precisando ser substituído imediatamente. A lesão exigiu cirurgia e deve afastá-lo dos gramados até o fim do ano.

Já em julho, o jovem Ryan Francisco, destaque da Copinha, também sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo durante um treino no CT da Barra Funda, ficando fora até 2026. Agora, foi a vez de André Silva, que se machucou no duelo contra o Bahia, no Morumbi, quando torceu o joelho em uma disputa aérea e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

André Silva era justamente quem havia assumido a titularidade na ausência de Calleri e vinha sendo peça fundamental no esquema de Hernán Crespo. O camisa 9 marcou 14 vezes na temporada, duas a mais que Luciano, e vinha sendo um dos destaques da campanha tricolor no Brasileirão.

Substituído durante a vitória contra o Atlético Mineiro por conta de dores no joelho direito, o atacante André Silva realizou exame de ressonância magnética nesta segunda-feira (25) e teve diagnosticada uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento... pic.twitter.com/1jNs6cvDFt ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 25, 2025

Agora, Crespo terá de encontrar alternativas para a função. Sem André Silva, Calleri, Ryan Francisco e ainda sem poder contar com Juan Dinenno contra o Cruzeiro ? já que o atacante pertence ao clube mineiro ?, o treinador poderá optar por escalar Gonzalo Tapia centralizado ou usar Luciano para atuar como referência.

O São Paulo enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa atualmente a 7ª colocação da Série A, colado no G6, mas terá de lidar com um desafio extra: seguir competindo sem seus três centroavantes de origem, todos vítimas de lesões ligamentares em 2025.