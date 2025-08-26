Topo

São Paulo aguarda consulta de André Silva, mas já olha mercado por reforço

André Silva, do São Paulo, em duelo do Brasileirão contra o Bragantino - Joisel Amaral/AGIF
Eder Traskini
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

26/08/2025 05h30

O São Paulo aguarda a consulta de André Silva para entender por quanto tempo vai perder o jogador, mas já olha o mercado em busca de um possível reforço para a posição.

O que aconteceu

O centroavante vai passar hoje por uma consulta com o doutor Moisés Cohen, um dos maiores especialistas em joelho do Brasil e consultor médico do São Paulo. Ele será acompanhado pelo pelo doutor Ricardo Galotti, médico do clube.

Durante a consulta, haverá a definição da abordagem de recuperação que será adotada. Será avaliada se há a possibilidade de uma recuperação conservadora, sem cirurgia, ou não.

A lesão de André Silva é diferente das lesões de Calleri e Ryan Francisco. Os dois romperam o ligamento cruzado anterior, enquanto André 'apenas' estirou o ligamento.

O atual titular do comando de ataque são-paulino não rompeu nenhum ligamento, mas sim lesionou. Seu problema é no ligamento cruzado posterior, não anterior como Ryan e Calleri.

Mesmo assim, o São Paulo já começou a olhar o mercado em busca de um possível reforço para o ataque. O clube não tem condições financeiras de pagar pela transferência, então segue procurando atletas livres ou disponíveis para empréstimo.

Sem André Silva, a única opção de origem para o ataque seria Juan Dinenno, que ainda não engrenou. Crespo vê seu compatriota argentino com características bastante distintas das de André Silva.

