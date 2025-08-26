São Paulo adota cronograma especial, e Lucas Moura vira baixa contra o Cruzeiro

O São Paulo seguirá sem Lucas Moura no duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante de 33 anos será preservado novamente pelo departamento médico e pelo técnico Hernán Crespo, que optaram por adotar um cronograma individualizado de fortalecimento e controle de carga para recuperar o camisa 7 plenamente de uma lesão no joelho direito.

A ideia do Tricolor é usar a Data Fifa de setembro para que Lucas intensifique sua recuperação e volte a ser relacionado apenas diante do Botafogo, na última partida antes da viagem para Quito, onde a equipe enfrenta a LDU pelas quartas de final da Libertadores. A partida diante do Glorioso acontece no dia 13 de setembro, enquanto o duelo contra os equatorianos está programado para o dia 18.

Lucas já havia ficado fora da vitória sobre o Atlético-MG, no Morumbis, e sua ausência foi explicada por Crespo. "Estamos seguindo o cronograma. Ele precisa disso para estar 100%. Todos queremos ver o grande Lucas, mas temos que ter paciência", afirmou o treinador argentino.

O atacante ficou cerca de três meses afastado dos gramados em 2025 por conta de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e, desde o retorno, vinha sendo acionado apenas no segundo tempo. Até aqui, participou de 17 dos 46 jogos da temporada.

? Camisa estreou com vitória e ficou ainda mais bonita! Fala aí, Rodriguinho! #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/O1FvtEEfiI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 25, 2025

Além de Lucas, o departamento médico do São Paulo segue cheio. Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri, Ryan e André Silva (lesões no joelho), Oscar (fratura nas vértebras lombares), Wendell (coxa esquerda), Arboleda (reto femoral da coxa esquerda) e Alisson (dores no quadril) são baixas confirmadas.

Mesmo com os desfalques, o São Paulo chega para o confronto embalado por uma sequência de oito jogos de invencibilidade no Brasileirão, ocupando a sétima posição com 32 pontos, colado no G6.