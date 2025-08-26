Santos vê chance de queda aumentar e repete campanha de ano do rebaixamento

O Santos viu sua probabilidade de rebaixamento aumentar após a derrota para o Bahia, no último domingo, na Arena Fonte Nova. O Alvinegro Praiano teve atuação abaixo do esperado e perdeu por 2 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa foi a segunda derrota consecutiva do Peixe, que segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A equipe santista figura na 15ª colocação, com somente 21 pontos em 20 jogos, e só não terminou a rodada no Z4 porque o Vasco foi derrotado em casa pelo Corinthians.

De acordo com levantamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de queda do Santos tiveram um leve aumento. A probabilidade era de 26,4% após a derrota acachapante sofrida para o Vasco, por 6 a 0, diante de 54 mil santistas no Morumbis.

Depois do revés contra o Bahia, a chance de rebaixamento do Santos cresceu cerca de quatro pontos percentuais. Neste momento, a possibilidade se encontra em 30,5%. Outras cinco equipes, porém, ainda estão à frente do Peixe, o que pode ser um pequeno alívio.

Após 21 rodadas (com alguns times tendo jogos a menos), o Sport é quem tem maior probabilidade de queda, com 84,6% de chances. Outros quatro clubes vêm logo atrás e ainda possuem maiores chances de rebaixamento que o Peixe. São eles: Fortaleza (76,3%), Juventude (60,3%), Vasco (49%) e Vitória (43,8%).

Santos repete campanha de 2023

O Santos, ainda assim, corre riscos consideráveis de rebaixamento. E outro fator assusta um pouco mais a torcida santista. O Alvinegro Praiano praticamente está fazendo um 'repeteco' da campanha de 2023, ano do rebaixamento inédito da equipe.

Após 20 partidas, o Santos acumula 21 pontos. A campanha é de seis vitórias, três empates e 11 derrotas, com 20 gols marcados e 31 sofridos. O Peixe, inclusive, já vai para seu terceiro técnico na Série A em 2025 - Vojvoda foi anunciado na última semana e inicia o trabalho nesta terça.

Já no ano do rebaixamento, depois das mesmas 20 rodadas, o Peixe tinha exatamente a mesma pontuação. O time da Baixada Santista acumulou, à época, cinco vitórias, seis empates e nove derrotas, com 21 gols marcados e 32 gols sofridos. São números parecidíssimos. Resta saber, agora, se o final da história será o mesmo.

Tentando iniciar uma reação e se afastar do perigo do rebaixamento, o Santos retorna aos gramados no próximo fim de semana. O Peixe recebe o Fluminense neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Brasileirão.