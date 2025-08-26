Topo

Santos faz proposta de R$ 30 mi pelo volante Rômulo, mas mexicanos recusam

Atleta ex-Inter tem 25 anos e foi um pedido do novo técnico Juan Pablo Vojvoda Imagem: Reprodução/Instagram pelonchischis
do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 23h01

O Santos fez uma proposta de 5,5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões) pelo volante Rômulo, do Tigres (MEX).

O Tigres recusou e não pretende vender o jogador, segundo apurou o UOL.

O jogador de 25 anos ex-Internacional foi um pedido do novo técnico Juan Pablo Vojvoda.

O Santos havia feito uma oferta de 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) pelo argentino Santiago Gonzalez, do Tigre. Vojvoda analisou a situação e pediu o investimento em Rômulo.

