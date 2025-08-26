Topo

Esporte

Santos bate o Botafogo no Rio e larga na frente pela final do Brasileiro feminino A2

26/08/2025 23h02

Nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), o Santos visitou o Botafogo pela ida da final do Brasileirão feminino A2 e venceu por 1 a 0. O gol santista foi marcado no apagar das luzes por Carol Baiano.

A segunda e derradeira partida acontece neste sábado (30), às 15h (de Brasília), na Vila Belmiro, casa do time paulista em Santos (SP). Em caso de igualdade no agregado, a equipe campeã será definida por meio das penalidades máximas.

O Santos decide em casa por ter campanha melhor na competição. Na fase de grupos, o Peixe liderou o Grupo A, com 19 pontos, seguido justamente pelo Botafogo, que somou 16 unidades.

No mata-mata, o Santos despachou o Ação-MT nas quartas de final e o Atlético-MG na semifinal. Por sua vez, o Glorioso goleou o Mixto-MT e superou o Fortaleza nos pênaltis para alcançar a decisão do torneio.

Botafogo x Santos: o jogo

Apesar do placar zerado, as equipes criaram algumas chances de gol ao longo da partida no primeiro tempo. Pelo Santos, Thaisinha teve a oportunidade mais clara no primeiro tempo ao cobrar uma falta fechada que passou por cima do gol. O Botafogo também ameaçou em alguns ataques rápidos e jogadas pelos lados do campo, mas a defesa santista se manteve sólida.

O gol do Peixe saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Laryh disparou e lançou Carol Baiana, que driblou a arqueira do Glorioso e mandou para o fundo do gol.

