Santos acerta contratação de zagueiro argentino da Inter de Milão

O Santos está perto de anunciar o primeiro reforço da era Vojvoda. O clube acertou a contratação de Tomás Palacios, zagueiro que pertence a Inter de Milão.

O jogador de 22 anos deve chegar por empréstimo, de um ano, com opção de compra. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL.

Palacios foi formado nas categorias de base do Talleres. Depois, passou pelo Independiente Rivadavia, também da Argentina, antes de partir para a Inter de Milão. No clube italiano não teve muitas chances e foi emprestado para o Monza, onde entrou em campo oito vezes.

O defensor tem 1,96m e é canhoto. No Santos, ele disputará posição com Luan Peres, Luisão, João Basso e Zé Ivaldo. Gil está negociando a rescisão e não faz mais parte dos planos.

À espera de Palacios, portanto, o Peixe volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.