Topo

Esporte

Santos acerta contratação de zagueiro argentino da Inter de Milão

26/08/2025 13h23

O Santos está perto de anunciar o primeiro reforço da era Vojvoda. O clube acertou a contratação de Tomás Palacios, zagueiro que pertence a Inter de Milão.

O jogador de 22 anos deve chegar por empréstimo, de um ano, com opção de compra. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL.

Palacios foi formado nas categorias de base do Talleres. Depois, passou pelo Independiente Rivadavia, também da Argentina, antes de partir para a Inter de Milão. No clube italiano não teve muitas chances e foi emprestado para o Monza, onde entrou em campo oito vezes.

O defensor tem 1,96m e é canhoto. No Santos, ele disputará posição com Luan Peres, Luisão, João Basso e Zé Ivaldo. Gil está negociando a rescisão e não faz mais parte dos planos.

À espera de Palacios, portanto, o Peixe volta a campo no domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Chris Ramos agradece confiança da torcida e diz estar 'honrado em vestir a camisa do Botafogo'

Santos acerta contratação de zagueiro argentino da Inter de Milão

Vojvoda quer Neymar determinante e crê em resposta rápida do Santos: 'Foco no rendimento'

Mauro Cezar ironiza amistosos da seleção: 'Se pudesse jogava em Saturno'

Chris Ramos minimiza disputa no ataque do Botafogo e elogia Arthur Cabral: "Fantástico atacante"

Apresentado, Vojvoda projeta parceria com Neymar no Santos: "Imagino ele determinante"

Pedro e Filipe Luís deixam rusgas para trás no Fla: 'Assunto encerrado'

Fabíola Andrade reforça time de comentaristas do UOL

Sean O'Malley confessa erro ao tentar repetir fórmula de McGregor: "Me perdi"

São Paulo relembra último gol de Rogério Ceni pelo clube, há dez anos

Corinthians teme juros e vai à Fifa para quitar dívida de Félix Torres em meio a transfer ban