Santos abre venda de ingressos para duelo com Fluminense nesta quarta; veja preços

A venda de ingressos para Santos x Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá início nesta quarta-feira. O jogo será no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

A comercialização será pela internet, a partir das 13 horas para sócios. Para o público geral, a venda terá início às 18 horas.

Amanhã começa a venda de ingressos para Santos x Fluminense, na Vila Belmiro! ???? A partida está marcada para este domingo (dia 31), às 16 horas. ?? O reconhecimento facial será utilizado para compra de ingresso e acesso ao estádio em todos os setores. pic.twitter.com/AaqmUldw7X ? Santos FC (@SantosFC) August 26, 2025

O jogo marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que assume o posto após a demissão de Cleber Xavier.

O Santos não joga na Vila Belmiro desde o dia 23 de julho, quando perdeu por 2 a 1 para o Internacional. Os dois últimos jogos como mandante da equipe foram no Morumbis. Na capital, a equipe colecionou uma vitória (3 a 1 sobre o Juventude) e uma derrota (6 a 0 para o Vasco).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Fluminense é o nono, com 27.

Veja o cronograma de vendas

Data de Início das vendas (web)



Quarta-feira (27/08) - 13 horas - Apenas Sócios



Quarta-feira (27/08) - 18 horas - Público geral (Santos Mais Popular)

Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 27/08



Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 27/08



Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 27/08



Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 27/08



Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 18 horas - 27/08

Veja os preços dos ingressos

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00



Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (P19) (Torcida visitante) (https://ingressos.santosfc.com.br/)



Inteira: R$ 160,00



Meia: R$ 80,00

PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$29,38

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 235,00



Meia: R$ 117,50



Silver: R$ 88,13



Gold: R$ 58,75



Black: R$ 29,38

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito