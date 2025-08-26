Santos abre venda de ingressos para duelo com Fluminense nesta quarta; veja preços
A venda de ingressos para Santos x Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá início nesta quarta-feira. O jogo será no domingo, às 16 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.
A comercialização será pela internet, a partir das 13 horas para sócios. Para o público geral, a venda terá início às 18 horas.
O jogo marcará a estreia do técnico Juan Pablo Vojvoda, que assume o posto após a demissão de Cleber Xavier.
O Santos não joga na Vila Belmiro desde o dia 23 de julho, quando perdeu por 2 a 1 para o Internacional. Os dois últimos jogos como mandante da equipe foram no Morumbis. Na capital, a equipe colecionou uma vitória (3 a 1 sobre o Juventude) e uma derrota (6 a 0 para o Vasco).
O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Fluminense é o nono, com 27.
Veja o cronograma de vendas
Data de Início das vendas (web)
Quarta-feira (27/08) - 13 horas - Apenas Sócios
Quarta-feira (27/08) - 18 horas - Público geral (Santos Mais Popular)
Prioridade 1: Rating (cinco estrelas) - 13 horas - 27/08
Prioridade 2: Rating (quatro estrelas) - 14 horas - 27/08
Prioridade 3: Rating (três estrelas) - 15 horas - 27/08
Prioridade 4: Rating (duas estrelas) - 16 horas - 27/08
Prioridade 5: Público geral (Santos Mais Popular) - 18 horas - 27/08
Veja os preços dos ingressos
Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 24)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
Silver: R$ 40,00
Gold: R$ 20,00
Black: Gratuito
Arquibancada Princesa Isabel (P19) (Torcida visitante) (https://ingressos.santosfc.com.br/)
Inteira: R$ 160,00
Meia: R$ 80,00
PCR - Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
PMR - Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$29,38
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)
Inteira: R$ 235,00
Meia: R$ 117,50
Silver: R$ 88,13
Gold: R$ 58,75
Black: R$ 29,38
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)
Proprietário de Cadeira Silver: R$ 73,75
Proprietário de Cadeira Gold: R$ 36,88
Proprietário de Cadeira Black: Gratuito