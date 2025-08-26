Samuel Lino brilha pelo Flamengo e lidera estatísticas entre os pontas da Série A desde estreia

O Maracanã foi palco de uma das maiores atuações individuais do Campeonato Brasileiro até aqui. No triunfo por 8 a 0 do Flamengo sobre o Vitória, na noite desta segunda-feira (25), Samuel Lino roubou a cena: marcou seus dois primeiros gols com a camisa rubro-negra e ainda distribuiu três assistências, participando diretamente de cinco dos oito tentos. Os números reforçam o impacto imediato do atacante, contratado nesta janela de transferências.

Desde sua estreia pelo clube, Samuel Lino se tornou o ponta mais eficiente da Série A, liderando estatísticas importantes. De acordo com dados do Sofascore, ele é o 1º colocado em participações em gols (6), assistências (4) e ações na área rival (51). Além disso, aparece em 2º lugar em passes decisivos (12), finalizações (20), dribles certos (23) e duelos ganhos no chão (42).

Contra o Vitória, Samuel Lino mostrou tudo isso em campo. Logo no primeiro minuto, abriu o placar ao invadir a área com velocidade e frieza na finalização. No segundo tempo, voltou a balançar as redes de cabeça e ainda construiu jogadas que resultaram em gols de Pedro, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

A atuação individual foi decisiva para o Flamengo não apenas consolidar a liderança do campeonato, agora com 46 pontos, mas também para aplicar a maior goleada desta edição do Brasileirão. Do outro lado, o Vitória se afundou ainda mais na luta contra o rebaixamento, estacionando nos 19 pontos e demitindo o técnico Fábio Carille após o apito final.

Samuel Lino entre todos os pontas dos times da Série A desde a estreia pelo @Flamengo: 1º em Nota Sofascore (7.45)

1º em participações em gols (6)

1º em assistências (4)

1º em ações na área rival (51)

2º em passes decisivos (12)

2º em finalizações (20)

2º em dribles certos (23)... pic.twitter.com/PVgkCYcRpx ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) August 26, 2025

O técnico Filipe Luís celebrou o entrosamento imediato do reforço: "O Samuel tem qualidade, intensidade e mentalidade coletiva. Ele chegou para potencializar ainda mais o nosso ataque, e o jogo de hoje mostrou isso claramente", afirmou.

No próximo domingo, o Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar o Grêmio, em duelo válido pela 22ª rodada. Já Samuel Lino, em poucos jogos, se firmou como peça-chave no time e promete ser um dos grandes nomes da reta final da temporada.