Samuel Lino brilha pelo Flamengo e lidera estatísticas entre os pontas da Série A desde estreia
O Maracanã foi palco de uma das maiores atuações individuais do Campeonato Brasileiro até aqui. No triunfo por 8 a 0 do Flamengo sobre o Vitória, na noite desta segunda-feira (25), Samuel Lino roubou a cena: marcou seus dois primeiros gols com a camisa rubro-negra e ainda distribuiu três assistências, participando diretamente de cinco dos oito tentos. Os números reforçam o impacto imediato do atacante, contratado nesta janela de transferências.
Desde sua estreia pelo clube, Samuel Lino se tornou o ponta mais eficiente da Série A, liderando estatísticas importantes. De acordo com dados do Sofascore, ele é o 1º colocado em participações em gols (6), assistências (4) e ações na área rival (51). Além disso, aparece em 2º lugar em passes decisivos (12), finalizações (20), dribles certos (23) e duelos ganhos no chão (42).
Contra o Vitória, Samuel Lino mostrou tudo isso em campo. Logo no primeiro minuto, abriu o placar ao invadir a área com velocidade e frieza na finalização. No segundo tempo, voltou a balançar as redes de cabeça e ainda construiu jogadas que resultaram em gols de Pedro, Luiz Araújo e Bruno Henrique.
A atuação individual foi decisiva para o Flamengo não apenas consolidar a liderança do campeonato, agora com 46 pontos, mas também para aplicar a maior goleada desta edição do Brasileirão. Do outro lado, o Vitória se afundou ainda mais na luta contra o rebaixamento, estacionando nos 19 pontos e demitindo o técnico Fábio Carille após o apito final.O técnico Filipe Luís celebrou o entrosamento imediato do reforço: "O Samuel tem qualidade, intensidade e mentalidade coletiva. Ele chegou para potencializar ainda mais o nosso ataque, e o jogo de hoje mostrou isso claramente", afirmou.
No próximo domingo, o Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar o Grêmio, em duelo válido pela 22ª rodada. Já Samuel Lino, em poucos jogos, se firmou como peça-chave no time e promete ser um dos grandes nomes da reta final da temporada.