Rodrygo, Andreas e mais: quem pode trocar de clube ficou fora de convocação

Rodrygo vive situação de impasse no Real Madrid e pode sair - Buda Mendes/Getty Images/AFP Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Rodrygo vive situação de impasse no Real Madrid e pode sair Imagem: Buda Mendes/Getty Images/AFP Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
do UOL

Colunista do UOL, em Barcelona

26/08/2025 05h30

A convocação de Carlo Ancelotti para os últimos jogos das Eliminatórias mostrou um padrão: quem está jogando pouco ou em situação de transferência de clube, acabou ficando fora da lista.

É a situação de jogadores importantes nos últimos anos da seleção, como Rodrygo e o goleiro Ederson — ambos estão em situação delicada em seus clubes e podem mudar de ares na semana final do mercado de transferências.

Ao não estarem jogando, ou terem seu tempo em campo diminuído, esses jogadores acabam ficando em segundo plano nas listas de Ancelotti. O técnico já disse que pretende convocar apenas que estiver "100% fisicamente" e avisou que fará testes nos próximos jogos.

Veja quais jogadores estão em meio a negociações e acabaram ficando fora da lista para os duelos contra Chile e Bolívia.

rodry - Divulgação - Divulgação
Rodrygo vestido com a camisa 10 da seleção brasileira
Imagem: Divulgação

Rodrygo, atacante, Real Madrid

Titular absoluto no ciclo pós-Copa de 2022, Rodrygo foi uma das grandes ausências da lista. Apesar de ter sido titular contra o Oviedo, o brasileiro parece mais fora do que dentro do clube merengue.

Depois de receber sondagens de uma dezena de equipes durante a pré-temporada, entra nos últimos dias de janela com uma negociação aberta na Premier League.

Ao UOL, fontes do mercado afirmam que o Manchester City estaria à frente na disputa pelo brasileiro; o Tottenham é outro clube que tem o brasileiro no radar. O problema a ser solucionado é o preço: o Real Madrid se recusa a negociar o jogador por menos de 100 milhões de euros (R$ 650 milhões). Por enquanto, ninguém quis desembolsar o valor.

Fora da Premier League, um caminho seria o futebol árabe. Só que, a um ano da Copa do Mundo, sair dos principais mercados poderia complicar a situação do atacante na seleção brasileira. Por isso, em caso de saída, a liga inglesa ainda é a prioridade.

savinho - Federico Parra / AFP - Federico Parra / AFP
Savinho em ação durante Venezuela x Brasil, confronto das Eliminatórias
Imagem: Federico Parra / AFP

Savinho, ponta, Manchester City

A possibilidade de Rodrygo ir ao Manchester City está ligada a uma possível saída de Savinho. O ponta perdeu espaço no time de Pep Guardiola e está na lista de possíveis transferências.

Um dos candidatos é o Tottenham. Caso o clube londrino chegue a um acordo por Savinho, o Manchester City teria caminho aberto — em termos de elenco, e também financeiros — para bancar a contratação de Rodrygo.

O negócio entre Tottenham e City havia esfriado porque os Spurs tinham como prioridade Eberechi Eze, do Crystal Palace; mas o Arsenal entrou na disputa na última hora e deu um "chapéu" no rival.

Savinho ficou fora da lista de Ancelotti, mas há um motivo físico: ele sofreu uma lesão no joelho na pré-temporada e não deve estar em condições de jogo nas datas dos duelos.

antony - Alex Caparros/Getty - Alex Caparros/Getty
Antony em ação pela seleção brasileira no amistoso contra o Marrocos
Imagem: Alex Caparros/Getty

Antony, ponta, Manchester United

Depois de meia temporada incrível pelo Betis, com gols, assistências e o retorno à seleção brasileira, Antony voltou à dura realidade do Manchester United. Ele não está nos planos do técnico Ruben Amorim e certamente jogará em outro clube nesta temporada.

Ao estar sem ritmo de jogo, é natural que tenha sido deixado de lado por Ancelotti.

Enquanto isso, nos bastidores, a disputa por ele esquenta: o Betis, encantado pelo desempenho do brasileiro entre janeiro e maio, tenta viabilizar a contratação em definitivo, mas a tarefa não é fácil: o Manchester United pede 40 milhões de euros, quantia muito elevada para o bolso da equipe andaluza.

Ainda assim, o Betis procura uma "solução criativa" para voltar a contar com Antony: por exemplo, um empréstimo com obrigação de compra daqui a um ano. A volta do brasileiro é a prioridade da diretoria para a reta final da janela de transferências; segundo fontes do clube, o jogador já negou outras propostas porque quer jogar no Benito Villamarín.

andreas - Rafael Ribeiro/CBF - Rafael Ribeiro/CBF
Andreas Pereira, durante treino da seleção brasileira em Orlando
Imagem: Rafael Ribeiro/CBF

Andreas Pereira, meio-campista, Fulham

As imagens de Andreas Pereira assistindo das arquibancadas ao empate do Fulham contra o Manchester United correram o mundo do futebol. Um dos principais jogadores da equipe londrina, o brasileiro está muito próximo de uma saída.

Há uma negociação aberta e "bem encaminhada" com o Palmeiras, segundo fontes do clube e pessoas próximas ao jogador.

Sem jogar, ele acabou ficando fora da lista de Ancelotti, depois de ter sido convocado para as primeiras partidas do treinador.

ederson - Vitor Silva/CBF - Vitor Silva/CBF
Ederson foi um dos principais nomes da seleção brasileira no ciclo
Imagem: Vitor Silva/CBF

Ederson, goleiro, Manchester City

Outro jogador de renome que ficou fora da lista pelo momento atual na temporada foi o goleiro Ederson. O ciclo vencedor no Manchester City parece ter chegado ao fim. Depois de ser colocado na reserva em duelos importantes da temporada passada, o brasileiro foi reserva na derrota por 2 a 0 para o Tottenham, na segunda rodada da Premier League.

O titular foi o inglês James Trafford, revelado pelas categorias de base do clube, e que voltou recentemente após passagens por Burnley e Bolton Wanderers.

O City também está interessado em Gianluigi Donnarumma, que já foi dispensado do PSG pelo técnico Luis Enrique. A chegada do italiano seria o ponto final definitivo para as oportunidades de Ederson.

Na temporada passada, o goleiro da seleção recebeu sondagens do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Nas últimas semanas, o Galatasaray, da Turquia, também entrou na disputa.

