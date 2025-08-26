Flavio Latif: Retorno de Jesus ao Palmeiras vai acontecer, mas não agora

O retorno de Gabriel Jesus ao Palmeiras vai acontecer um dia, mas não será nesta janela de transferências, explicou o repórter Flavio Latif no De Primeira.

Segundo Latif, Jesus quer seguir na Europa e custaria muito caro hoje aos cofres do Palmeiras, que acertou com o Fulham a contratação de Andreas Pereira.

A apuração que eu tenho é que o Jesus quer permanecer no futebol europeu. Mas quando a gente conversa com algumas pessoas dentro do Palmeiras, o que se ouve bastante é que o Gabriel Jesus vai retornar para o Palmeiras um dia. Isso vai acontecer, mas não agora.

O Palmeiras tem uma relação muito próxima com Jesus. O Jesus é muito grato por tudo que viveu dentro do Palmeiras. E existe um entendimento das duas partes que esse reencontro vai acontecer um dia. Mas o Jesus ainda vê mercado na Europa, e o Palmeiras sabe que para trazer o Gabriel Jesus hoje teria que gastar um dinheiro muito alto.

Flavio Latif

O repórter do UOL detalhou que os direitos de Jesus giram hoje em torno de R$ 190 milhões. Lafit lembrou que o atacante prometeu voltar em sua despedida do Verdão.

"Se imagina que uma transferência do Gabriel Jesus custe por volta de 30 milhões de euros, o que hoje seria impossível para o Palmeiras. Existe sempre essa especulação, mas no momento é muito improvável."

"Mas, torcedor do Palmeiras, fique tranquilo, um dia isso vai acontecer. Ele mesmo prometeu, na despedida dele, o Palmeiras campeão brasileiro, ele fala para nunca esquecerem dele, porque ele também nunca vai esquecer da torcida e que um dia ele ia voltar. Então, vai acontecer um dia, mas não vai ser nesse momento", disse Flavio Latif.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao De Primeira na íntegra