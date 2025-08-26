Topo

Esporte

Recuperado, Thiago Silva treina e deve reforçar o Fluminense na Copa do Brasil

26/08/2025 15h44

Nesta terça-feira, o Fluminense intensificou a preparação para enfrentar o Bahia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado de lesão, o zagueiro Thiago Silva participou do treinamento e deve reforçar o clube carioca.

O Tricolor das Laranjeiras não divulgou ainda a lista dos jogadores relacionados para a partida desta quinta-feira. Porém, o zagueiro marcou presença nos treinos desta semana - conforme imagens divulgadas pelo próprio clube - e anima o torcedor com seu provável retorno.

Thiago Silva não entra em campo desde o início do mês, quando o Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o zagueiro sentiu um desconforto na região da coxa direita ao final da partida, mas seguiu no gramado até o apito final.

Na quarta-feira, antes de viajar rumo a Salvador, o Tricolor carioca finaliza a preparação no CT Carlos Castilho. Esta será a última oportunidade para o técnico Renato Gaúcho ajustar a equipe e definir quem vai a campo diante do Tricolor de Aço.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, quando visita o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para acontecer às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

US Open anuncia horário do jogo de Fonseca contra número 22 do mundo

Vai ser titular? Sem restrições, Memphis treina e pode ser novidade contra o Athletico

Lucas Evangelista valoriza vitória do Palmeiras e comenta Derby

Grid da F1 ainda tem seis vagas para pilotos em aberto para 2026; veja quais

'Não houve justificativa', desabafa Héctor Hernández após ser afastado no Corinthians

Afiado, Sinner atropela tcheco em seu retorno como campeão do US Open

Ruud critica cheiro de maconha durante o US Open: 'Pior parte de Nova York'

Recuperado, Thiago Silva treina e deve reforçar o Fluminense na Copa do Brasil

Diego Lopes recusa sugestão de aposta de Jean Silva: "Vai precisar do dinheiro"

Flamengo e Palmeiras têm 86,9% de chance de título no Brasileirão 2025; veja probabilidades

Sem nada a provar, Pérez só quer voltar a se divertir com corridas na Cadillac