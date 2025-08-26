Recuperado, Thiago Silva treina e deve reforçar o Fluminense na Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Fluminense intensificou a preparação para enfrentar o Bahia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado de lesão, o zagueiro Thiago Silva participou do treinamento e deve reforçar o clube carioca.

O Tricolor das Laranjeiras não divulgou ainda a lista dos jogadores relacionados para a partida desta quinta-feira. Porém, o zagueiro marcou presença nos treinos desta semana - conforme imagens divulgadas pelo próprio clube - e anima o torcedor com seu provável retorno.

Thiago Silva não entra em campo desde o início do mês, quando o Fluminense venceu o Grêmio por 1 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o zagueiro sentiu um desconforto na região da coxa direita ao final da partida, mas seguiu no gramado até o apito final.

Na quarta-feira, antes de viajar rumo a Salvador, o Tricolor carioca finaliza a preparação no CT Carlos Castilho. Esta será a última oportunidade para o técnico Renato Gaúcho ajustar a equipe e definir quem vai a campo diante do Tricolor de Aço.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, quando visita o Fluminense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida está marcada para acontecer às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.