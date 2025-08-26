Prometendo mudanças, Stabile terá novo diretor jurídico no Corinthians

Após ser eleito presidente do Corinthians pelo Conselho Deliberativo, Osmar Stabile prometeu mudanças. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no Parque São Jorge, o mandatário pediu união e garantiu que só irá manter os funcionários que entregarem retorno positivo ao clube.

"Muitas mudanças virão. Estamos planejando, ainda não temos nomes. Vamos ver quem tem competência. Quem tiver, vai ficar conosco. Se estiver funcionando, vai continuar. No primeiro momento vamos verificar as pessoas que estão conosco, sempre cumprindo o estatuto. Como presidente eleito, tenho que cumprir tudo. Se as pessoas não estiverem funcionando, não continuarão", disse Stabile.

Uma das primeiras mudanças deve ser no Departamento Jurídico. Porém, neste caso específico, o motivo é outro. O atual Superintende de Negócios Jurídicos do clube, Leonardo Pantaleão, foi eleito vice-presidente do Conselho Deliberativo do Timão e, por isso, deixou a diretoria executiva.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a tendência é que Pedro Luis Soares, secretário do Conselho de Orientação (Cori) do clube, deve assumir a função. Ele, que integra a chapa 11 (Fiéis Escudeiros), chegou a cogitar a participação na eleição indireta desta segunda-feira, mas desistiu da ideia.

Leonardo Pantaleão, Romeu Tuma Junior e Pedro Soares em coletiva no Parque São Jorge

"Figurinhas carimbadas" de volta?

Durante a coletiva, Osmar Stabile foi questionado sobre o possível retorno de membros da Renovação e Transparência, grupo político de Andrés Sanchez, ao clube. Ele não descartou a possibilidade desde que os profissionais reúnam a competência necessária para as respectivas funções.

"Se tiver alguém competente... Se tiver, não vejo problema nenhum. Quero pessoas competentes, pessoas que queiram administrar. Não sou dono da verdade, mas sei administrar, as minhas empresas funcionam muito bem. Tenho que ter gente competente nelas, queremos fazer isso aqui. A estrutura precisa funcionar perfeitamente. Não vou por quem é meu amigo. Ou faz rodar ou não está junto. Se é bom para o Corinthians, vai continuar", disse.

Prontamente, o líder de uma das principais torcidas organizadas do Timão, Gaviões da Fiel, Alexandre Domênico Pereira, o Alê, se manifestou contra a volta de integrantes da chapa Renovação e Transparência. Stabile mudou o posicionamento e rechaçou "figurinhas carimbadas".

"Figurinha carimbada não teremos na administração. Ninguém que trabalhou no passado estará nessa gestão", declarou.

Base como solução

Osmar Stabile apontou as categorias de base como solução para os problemas do Corinthians. O presidente pretende apostar nos Filhos do Terrão e citou as renovações que o clube promoveu após a inesperada e frustrante perda do jovem Kauê Furquim para o Bahia.

"Queremos aproveitar melhor a base, hoje renovamos com o André Luiz, um garoto bom. Estamos fazendo contratos por metas, se ele for da base para o profissional, tem um crescimento do salário. Acredito que através da base vamos resolver esse problema. Acredito que vários jogadores que estão crescendo vão nos ajudar", comentou.

O mandatário, por fim, fez um desabafo sobre o momento conturbado do clube. Ele pediu apoio dos torcedores, prometeu "quebrar paradigmas" e disse que quer "transformar" o Corinthians.

"Momento é de união para que a gente possa resolver os problemas. Estarei à disposição para recebê-los no quinto andar e ouvir propostas. Os conselheiros que tiverem propostas, podem vir que eu estarei à disposição. Estamos passando por um momento difícil, vamos sair dessa situação em breve. Com trabalho, dedicação, organização, conseguiremos chegar lá. O presidente tem que gerir, cobrar, é isso que vamos fazer. O passado serve como base para a gente entender o presente e planejar o futuro. Queremos que o Corinthians cresça, se organize em todos os departamentos", afirmou.

"Vou ser responsável por fazer as mudanças que precisam ser feitas. Conselheiros e associados que quiserem se beneficiar, que vão para bem longe. Aqui não. Temos que transformar, chegou o momento. Não podemos errar mais. Vou procurar acertar, se necessário não vou dormir à noite, mas quero consertar. Vamos ter que quebrar paradigmas. Se tiver alguma dificuldade de administrar porque alguém não quer me ajudar, vou falar para a imprensa, à torcida. Tenho essa vontade, só preciso de apoio. Confia no que eu estou dizendo, não vou deixar acontecer o que aconteceu no passado recente. Serve de exemplo para a gente planejar o futuro, que será melhor. Se depender de mim, vamos transformar o Corinthians. Estou vendo conselheiros, torcida organizada, vamos precisar do apoio de vocês. Tem que pedir apoio para todos, precisei disso para ser eleito. Temos que mudar", finalizou.

Corinthians inicia semana com foco na Copa do Brasil! ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/D4Tz5VV3LA ? Corinthians (@Corinthians) August 25, 2025

Osmar Stabile venceu a eleição indireta no Conselho Deliberativo por ampla maioria. Ele recebeu 199 votos, enquanto os outros dois candidatos, Antônio Roque Citadini e André Castro, tiveram 50 e 14 votos, respectivamente. Também houve um voto em branco.

O mandatário já ocupava a cadeira presidencial de maneira interina desde o último dia 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado do cargo. Ele, agora, comandará o clube em um mandato 'tampão' até o final de 2026, quando se encerraria o gestão do antigo presidente.