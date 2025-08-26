Pendurados passam ilesos, e Palmeiras deve ter força máxima para pegar o Corinthians

O Palmeiras saiu com duas boas notícias do Allianz Parque na noite de segunda-feira: a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a de quem não há nenhum suspenso para o jogo contra o Corinthians, no domingo, já que os pendurados passaram ilesos. O Derby pelo torneio nacional está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

A equipe de Abel Ferreira entrou em campo com a preocupação de não perder peças para o compromisso. E diante do Leão da Ilha, nenhum jogador do Verdão foi amarelado. Seis jogadores mais o técnico Abel Ferreira e o auxiliar Vitor Castanheira estavam pendurados.

Desses, o goleiro Weverton, o lateral Piquerez, o meia Martínez e o atacante Vitor Roque começaram entre os titulares. Já o zagueiro Micael não saiu do banco de reservas, enquanto o atacante Facundo Torres foi acionado durante o segundo tempo.

O Palmeiras, ainda, terá o retorno do volante Aníbal Moreno. O argentino foi baixa contra o Sport pois cumpriu suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na rodada anterior, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo.

Todos, portanto, estão à disposição de Abel Ferreira para o sétimo Derby do ano. A equipe Alviverde busca sua segunda vitória contra o rival para melhorar o aproveitamento. Dos outros seis jogos, foram três vitórias do Corinthians, uma do Palmeiras, além de dois empates.

Caso algum dos seis atletas pendurados ou os membros da comissão técnica receba o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians, desfalca o Verdão na rodada seguinte. Depois do clássico, o Brasileiro terá uma pausa para a data Fifa. Mas, neste período, a CBF deve encaixar jogos atrasado do Alviverde, contra Santos e Juventude.

Quem desfalca o Palmeiras contra o Corinthians?

As baixas garantidas para Abel contra o Corinthians são os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Além disso, o meio-campista Raphael Veiga, com dores no púbis, vem sendo desfalque, mas pode evoluir nos próximos dias e voltar a ficar à disposição.

Por fim, com a vitória sobre o Sport, o Palmeiras chegou a oito jogos de invencibilidade no Brasileirão desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes. São seis vitórias e dois empates. A equipe é a vice-líder do torneio, com 42 pontos, quatro atrás do líder Flamengo.