'Pelé só tem um': Ancelotti rejeita rótulo e projeta outra Copa com Brasil

Em entrevista exclusiva ao UOL, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, rejeitou o rótulo de 'Pelé dos técnicos' em caso de conquista da Copa do Mundo de 2026.

O italiano, que soma títulos de Champions League e também por todas as principais ligas europeias, disse não haver comparação com o mítico camisa 10.

Não. Pelé só tem um. Para mim, pessoalmente, o importante é ganhar a Copa do Mundo. Depois, ter outra oportunidade de ganhar outra com o Brasil

O contrato do italiano com a CBF vai até o final do Mundial, e o técnico nunca tinha mencionado a possibilidade de ampliar seu compromisso com a equipe nacional.

A íntegra do papo com Ancelotti está disponível no YouTube do UOL Esporte e será exibida no De Primeira, às 14h, no Canal UOL.

Na conversa, o treinador abre o jogo sobre a situação de Neymar, o seu olhar sobre o futebol nacional e também enumera os maiores rivais na Copa do Mundo.