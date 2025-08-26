Topo

'Pelé só tem um': Ancelotti rejeita rótulo e projeta outra Copa com Brasil

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 05h30

Em entrevista exclusiva ao UOL, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, rejeitou o rótulo de 'Pelé dos técnicos' em caso de conquista da Copa do Mundo de 2026.

O italiano, que soma títulos de Champions League e também por todas as principais ligas europeias, disse não haver comparação com o mítico camisa 10.

Não. Pelé só tem um. Para mim, pessoalmente, o importante é ganhar a Copa do Mundo. Depois, ter outra oportunidade de ganhar outra com o Brasil

O contrato do italiano com a CBF vai até o final do Mundial, e o técnico nunca tinha mencionado a possibilidade de ampliar seu compromisso com a equipe nacional.

A íntegra do papo com Ancelotti está disponível no YouTube do UOL Esporte e será exibida no Canal UOL, no De Primeira, às 14h, na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play. A reexibição no Canal UOL será às 22h.

Na conversa, o treinador abre o jogo sobre a situação de Neymar, o seu olhar sobre o futebol nacional e também enumera os maiores rivais na Copa do Mundo.

