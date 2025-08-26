Topo

Esporte

Pedro e Filipe Luís deixam rusgas para trás no Fla: 'Assunto encerrado'

Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

26/08/2025 12h57

As críticas de Filipe Luís foram duras, Pedro demonstrou publicamente sua insatisfação e a relação ficou altamente estremecida. Porém, passado pouco mais de um mês, a situação mudou. Treinador e atacante deixaram as rusgas para trás e vivem um momento de paz selada no Flamengo.

'Assunto totalmente encerrado'

Toda a polêmica se deu após o vazamento de uma conversa de um integrante da alta cúpula do departamento de futebol sobre Pedro. Na ocasião, o dirigente afirmou que venderia o atacante caso chegasse uma proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões).

Pedro ficou muito contrariado e seu incômodo foi refletido nos dias seguintes durante os treinamentos no Ninho do Urubu. Filipe Luís, por sua vez, se irritou com a postura do atleta nas atividades e detonou de forma dura o camisa 9 no dia 28 de julho, após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, onde o artilheiro sequer foi relacionado como punição.

Dono de um hat trick na goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória ontem, Pedro, porém, declarou que o assunto está "totalmente encerrado". Para o camisa 9, o episódio serviu para seu amadurecimento.

Esse assunto já está totalmente encerrado. Sempre entrei no campo para dar meu melhor. Como sempre falo, minha força vem de dentro e Deus me deu força para superar esse momento também. Cada momento serve para amadurecer como jogador e pessoa. Graças a Deus, mais uma vez pude mostrar que estou aqui para dar meu melhor sempre. Independente do que foi falado ou não, sei quem sou, sei o que posso oferecer. E graças a Deus venho mostrando, desde quando cheguei ao Fla, o meu melhor, dando meu máximo e respondendo dentro de campo, que é onde prefiro dar resposta do que no microfone
Pedro

Filipe Luís não se vê como responsável pela recuperação de Pedro. Na opinião do técnico, foi o próprio atacante que se resgatou e voltou a sorrir em campo:

Não fui eu que recuperei o Pedro, ele se recuperou. Ele que está em um grande momento, está brilhando, está feliz. A gente percebe o sorriso dele dentro do campo. É um jogador muito diferente. Fico feliz que o grupo todo abraça a causa, a causa de querer ser campeão, de remar junto, saber que o mais importante é a equipe
Filipe Luís

