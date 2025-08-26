Topo

Esporte

Para jogo da Libertadores, São Paulo anuncia promoção com dois ingressos a mais para sócios torcedores

26/08/2025 18h45

Assim como foi no jogo contra o Atlético Nacional-COL, o São Paulo quer lotar o Morumbis para o duelo de volta contra a LDU, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Para isso, o Tricolor anunciou uma novidade em seu programa de sócio torcedor: Com o benefício de convidado, podem ser garantidos até 2 ingressos A MAIS na mesma prioridade de compra. 

Entretanto, a novidade só poderá ser aproveitada por membros adimplentes dos planos Preto, Tricolor e Diamante, os três mais caros do programa de sócio torcedor do São Paulo. 

Novo recorde?

Contra o Atlético Nacional-COL, 57.559 torcedores - recorde de público do Morumbis no ano - acompanharam a classificação do São Paulo nos pênaltis, após o português Cédric acertar a cobrança decisiva e definir a disputa em 4 a 3 para o Tricolor. 

Por sua vez, a LDU eliminou o atual campeão Botafogo após vencer os cariocas por 2 a 0 em Quito. Os equatorianos recebem o São Paulo no dia 18 de setembro, às 19h (de Brasília). Uma semana depois, a partida será com mando do Tricolor, no dia 25, também às 19h. 

