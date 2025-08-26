Paquetá marca após convocação, mas Wolverhampton elimina West Ham na Copa da Liga
Apesar do gol marcado por Lucas Paquetá, convocado para a seleção brasileira, o West Ham foi derrotado pelo Wolverhampton por 3 a 2, hoje. Com o resultado no Molineux Stadium, a equipe do brasileiro está eliminada da Copa da Liga Inglesa ainda na segunda fase.
O Wolverhampton, comandado por Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, conhecerá seu adversário na próxima fase da competição amanhã, data do sorteio para definir os próximos confrontos.
Ambos os times voltam a campo no fim de semana, pelo Campeonato Inglês. No sábado, o Wolverhampton encara o Everton, no Molineux Stadium, às 11h (de Brasília). Já o West Ham visita o Forest no domingo, às 10h.
Como foram os gols
Os Wolves tiveram um pênalti aos 43 minutos do primeiro tempo. Hwang Hee-Chan foi para a cobrança e colocou a bola na trave. No rebote, Rodrigo Gomes bateu para inaugurar o marcador.
O West Ham reagiu aos cinco minutos da etapa complementar, quando, da ponta da área, Walker-Peters cruzou com precisão na segunda trave para Soucek completar de cabeça.
Treze minutos depois, Bowen recebeu pela direita e cruzou para Lucas Paquetá na pequena área. O brasileiro mergulhou e cabeceou firme, sem chances para Johnstone.
Aos 37 da etapa complementar, André arrematou de fora da área para defesa parcial de Areola. A bola sobrou no meio da área para Larsen bater de primeira e empatar novamente.
Dois minutos depois, Tchatchoua dominou na lateral direita e cruzou no centro da pequena. Larsen ganhou no alto e testou para marcar o gol da vitória dos Wolves.