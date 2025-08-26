Palmeiras x Bahia: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-17

A equipe sub-17 do Palmeiras entra em campo nesta terça-feira, dia no qual o clube completa 111 anos, para enfrentar o Bahia, pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP).

Onde assistir Palmeiras x Bahia ao vivo?

O duelo entre Palmeiras e Bahia terá transmissão exclusiva da TV Palmeiras, no Youtube.

Clima de Copa do Mundo pro meu capitão? ? O manto estreou daquele jeito! ??#PalmeirasMeuPalmeiras pic.twitter.com/kq2ZqZRKmm ? SE Palmeiras (@Palmeiras) August 26, 2025

Como chegam Palmeiras e Bahia?

O Palmeiras está na liderança isolada do Brasileiro Sub-17, com 34 pontos. Na última rodada, a equipe comandada por Artur Itiro derrotou o América-MG por 5 a 2, na Arena Barueri, com gols de Juan Francisco, Juan Gabriel (duas vezes), Vinicius e Thauan.

Já o Bahia vive situação delicada na competição. A equipe ocupa a 18ª posição na tabela, com apenas nove unidades somadas. No último compromisso, o Esquadrão de Aço empatou com o Santos por 3 a 3, no CT Evaristo de Macedo.

Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam entre si em turno único, com os oito melhores colocados avançando às quartas de final, que serão disputadas em apenas uma partida, assim como a semifinal. A decisão será realizada em jogos de ida e volta.

Quem apita Palmeiras x Bahia?

A árbitra Marianna Nanni Batalha apitará a partida, auxiliada por Leonardo Tadeu Pedro e Diego Morelli de Oliveira.