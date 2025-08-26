Palmeiras vê pressão por vitória em Dérbi mesmo após passeio no Allianz

O Palmeiras venceu e convenceu na partida contra o Sport, na noite de ontem, no Allianz Parque, mas parte da torcida cobrou a equipe por uma confirmação do bom momento contra um adversário indigesto em 2025: o Corinthians, rival do próximo jogo.

O que aconteceu

A equipe de Abel Ferreira venceu fácil o Sport por 3 a 0, mas antes do apito final os torcedores que ficam no setor Gol Norte do estádio (onde tradicionalmente ficam as organizadas) afirmaram que uma vitória no Dérbi do domingo é uma obrigação.

Não é mole, não! Ganhar domingo não é mais que obrigação!.

O Palmeiras terminou o jogo com 22 finalizações (8 no gol) e mostrou uma evolução em seu jogo com vários destaques: Emiliano Martínez, Felipe Anderson, Maurício, Flaco López e Vitor Roque fizeram um ótimo jogo. O Sport é o lanterna da competição, mas o Alviverde não estava conseguindo convencer o seu torcedor — o que aconteceu desta vez.

O problema é que o desempenho contra o Corinthians no ano ainda incomoda o palmeirense. As equipes já se enfrentaram seis vezes nesta temporada, e o Palmeiras só venceu uma. Nos outros jogos foram três vitórias corintianas e dois empates (com título estadual em cima do maior rival e a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil).

Uma vitória contra o Corinthians no fim de semana confirma ainda mais que Abel Ferreira achou um novo time para o segundo semestre. Desde a eliminação para o rival da Copa do Brasil, o Palmeiras fez cinco jogos, venceu quatro e empatou um.

Além disso, só levou um gol e marcou 10 — com a dupla Vitor Roque e Flaco López em ascensão.

O que Abel Ferreira e Flaco López falaram sobre o Corinthians

O técnico português minimizou os jogos contra o Corinthians neste ano e ressaltou que prefere ganhar títulos do que superar o maior rival.

"Basta ver os últimos e ver quem tem mais gana, não vale ter gana num jogo só. Se me perguntarem se eu prefiro ganhar do Corinthians ou ganhar títulos, eu prefiro ganhar títulos", disse Abel em coletiva de imprensa.

Já Flaco relembrou a eliminação na Copa do Brasil e disse que o elenco já está se preparando para fazer uma nova boa exibição no fim de semana.

"Temos que jogar com muita seriedade. É um rival muito importante para nós. Sempre queremos ganhar. Não deu certo, mas já ficou para trás. Só olhamos o que tem pela frente e já estamos trabalhando para fazer o melhor que conseguimos", afirmou o argentino na zona mista.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o vice-líder da competição com 42 pontos, enquanto o Alvinegro é o 11º na tabela, com 25.