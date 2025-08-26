Topo

Palmeiras tem o melhor aproveitamento no Brasileiro após a Copa do Mundo de Clubes

26/08/2025 09h51

O Palmeiras bateu o Sport na noite da última segunda-feira, no Allianz Parque, por 3 a 0, e conquistou mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde tem o melhor aproveitamento na competição após a Copa do Mundo de Clubes.

De acordo com dados do Sofascore, o Palmeiras soma 83,3% de aproveitamento no período, com seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota em oito jogos. Ao todo, são 15 gols marcados e sete sofridos.

O Verdão só não tem mais vitórias que o Flamengo, que soma sete vitórias, um empate e uma derrota no período, mas com um aproveitamento inferior (81%). O São Paulo é o terceiro time com melhor desempenho, com seis vitórias, dois empates e uma derrota (74%).


O Palmeiras também é um dos dois times que seguem invictos depois do Mundial. Além do Verdão, o Bahia, com quatro vitórias e três empates, também não perdeu desde o retorno do Brasileirão. O time de Rogério Ceni tem um aproveitamento de 71%.

Os comandados de Abel Ferreira seguem na caça ao líder Flamengo, que goleou o Vitória por 8 a 0, também na última segunda. O Alviverde ocupa a vice-liderança, com 42 pontos, quatro a menos que o Rubro-Negro Carioca.

Próximo desafio do Palmeiras

O Palmeiras passa a focar no clássico contra o Corinthians, marcado para domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 18h30 (de Brasília).

