Palmeiras supera pênalti perdido, é campeão brasileiro Sub-20 no aniversário e mantém hegemonia

O Palmeiras foi tetracampeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após empatar por 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, o time alviverde se deu melhor nas penalidades por 4 a 3 e levantou a taça no dia em que o clube completa 111 anos. Na ida, as equipes haviam empatado por 1 a 1, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Este foi o quarto título de Brasileirão do Palmeiras na categoria. Os palmeirenses já haviam sido campeões em 2018, 2022 e 2024. O tetracampeonato credencia o clube como maior campeão do Brasileirão Sub-20. A equipe é também a única com dois títulos seguidos.

Nos pontos corridos, fase inicial do campeonato, o Palmeiras foi líder, seguido pelo Red Bull Bragantino. O time alviverde eliminou, no mata-mata, Juventude e Cruzeiro. Já a equipe do interior paulista passou por Fortaleza e Athletico-PR.

Com ingressos gratuitos, mais de 21 mil torcedores foram ao Allianz Parque para a partida. Os torcedores viram um Palmeiras que dominou as ações.

O técnico Lucas Andrade contava com atletas que já figuraram na equipe principal, como o atacante Luighi e o zagueiro Benedetti. Ele ainda promoveu a entrada de Thalys, também já usado por Abel Ferreira.

O primeiro tempo ficou mais intenso a partir dos minutos finais. Luighi levou perigo aos 39 minutos. O Red Bull Bragantino respondeu com Filipinho e quase abriu o placar com um golaço. A defesa palmeirense precisou trabalhar.

O placar 0 a 0, porém, resistiu. No segundo tempo, o Palmeiras novamente ficou mais perto de tomar a frente. A chance mais próxima veio próximo dos 20 minutos, quando Thalys foi derrubado na área.

Após revisão no VAR, foi marcado pênalti. O próprio Thalys cobrou, mas mandou por cima do gol. O Palmeiras não se abalou e manteve a pressão, com raros escapes dos visitantes em contra-ataques. Ao fim dos 90 minutos, a decisão se encaminhou aos pênaltis.

Na decisão, Thalys, Coutinho, Márcio Vitor e Robson fizeram para o Palmeiras. Riquelme Fillipi chutou na trave. Vinicius Lago, Chrystian e Yuri Leles marcaram para o Red Bull Bragantino. João Lucas e Davi Gomes mandaram para fora.

Após a cobrança derradeira, de Robson, jogadores do Palmeiras partiram para a comemoração. Os dois jogos da decisão foram marcados por provocações, o que levou a uma confusão com os atletas do Red Bull Bragantino quando os palmeirenses comemoravam. A briga foi contida sem necessidade de intervenção policial.