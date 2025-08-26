Mauro Cezar: Após apoiar a CBF, Palmeiras não poderá reclamar do calendário

Após apoiarem a mudança de calendário da CBF, nem Palmeiras nem Abel Ferreira podem reclamar futuramente sobre o acúmulo de jogos, disse o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

O Palmeiras, da sua presidente, passando pelo Departamento de Futebol até o seu treinador, todos acham que o calendário está maneiro, está bacana, está legal, show de bola, então ninguém vai poder reclamar.

Eu lamento, porque perdemos um aliado na nossa velha luta contra esse calendário bizarro do futebol brasileiro. O técnico do Palmeiras engrossou o nosso velho coro, coro que começou com o Juca Kfouri há um milhão de anos, e agora não temos mais o apoio do Abel Ferreira nessa empreitada. Vamos ver se ele não vai voltar a reclamar.

Mauro Cezar

O colunista do UOL lembrou que o Palmeiras tem dois jogos atrasados no Brasileirão e deve sofrer com a antecipação da reta final do campeonato.

"Com a mudança, o Palmeiras tem dois jogos atrasados para encaixar sei lá onde. Então, vai ter um momento que o Palmeiras vai ter jogos mais apertados ainda. O Palmeiras concordou e me parece que o Abel também elogiou a mudança na coletiva. Então, ótimo", afirmou Mauro Cezar.

