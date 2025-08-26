Palmeiras goleia o Bahia e abre sete pontos na liderança do Brasileiro sub-17

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras venceu o Bahia por 5 a 1, na Arena Barueri, pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17.

Com o resultado, o líder Palmeiras alcança os 37 pontos e abre sete de vantagem em relação ao Flamengo. Já o Bahia soma apenas nove pontos e permanece na 18ª posição.

Ambas as equipes voltam a campo pela 17ª rodada do Brasileiro. O Palmeiras encara o Corinthians na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), em Santana de Parnaíba. Já o Bahia recebe o América-MG no mesmo dia, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.

Os gols

O Palmeiras abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Niakson. Após jogada individual, o lateral esquerdo finalizou e, contando com desvio na defesa adversária, balançou as redes do goleiro Jampa.

As Crias da Academia ampliaram o marcador aos 34 minutos da primeira etapa. Wesley recebeu de Luis Pacheco pelo lado direito do ataque e arriscou de longe, anotando um golaço.

O terceiro do Palmeiras no jogo saiu aos 37 minutos, com Juan Francisco. Autor da assistência para o segundo gol, Luis Pacheco cruzou para o camisa nove, que concluiu de dentro da pequena área.

O Bahia diminuiu a vantagem aos 43 minutos do primeiro tempo. Anthony cobrou rápido uma falta no meio do campo, tabelou com Kaique e finalizou rasteiro para vencer o goleiro Luiz Fernando.

Com 50 segundos da etapa complementar, Wesley anotou o quarto gol dos mandantes do jogo. O camisa 10 aproveitou a sobra após confusão na área e acertou o canto esquerdo de Jampa.

No último lance da partida, aos 48, Eduardo marcou para fechar o placar na Arena Barueri. O atacante contou com desvio após a finalização para tirar o goleiro do Bahia da jogada e anotar o quinto gol do Palmeiras.