Topo

Esporte

Palmeiras goleia o Bahia e abre sete pontos na liderança do Brasileiro sub-17

26/08/2025 19h06

Na tarde desta terça-feira, o Palmeiras venceu o Bahia por 5 a 1, na Arena Barueri, pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-17.

Com o resultado, o líder Palmeiras alcança os 37 pontos e abre sete de vantagem em relação ao Flamengo. Já o Bahia soma apenas nove pontos e permanece na 18ª posição.

Ambas as equipes voltam a campo pela 17ª rodada do Brasileiro. O Palmeiras encara o Corinthians na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), em Santana de Parnaíba. Já o Bahia recebe o América-MG no mesmo dia, às 15h, no CT Evaristo de Macedo.

Os gols

O Palmeiras abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, com Niakson. Após jogada individual, o lateral esquerdo finalizou e, contando com desvio na defesa adversária, balançou as redes do goleiro Jampa.

As Crias da Academia ampliaram o marcador aos 34 minutos da primeira etapa. Wesley recebeu de Luis Pacheco pelo lado direito do ataque e arriscou de longe, anotando um golaço.

O terceiro do Palmeiras no jogo saiu aos 37 minutos, com Juan Francisco. Autor da assistência para o segundo gol, Luis Pacheco cruzou para o camisa nove, que concluiu de dentro da pequena área.

O Bahia diminuiu a vantagem aos 43 minutos do primeiro tempo. Anthony cobrou rápido uma falta no meio do campo, tabelou com Kaique e finalizou rasteiro para vencer o goleiro Luiz Fernando.

Com 50 segundos da etapa complementar, Wesley anotou o quarto gol dos mandantes do jogo. O camisa 10 aproveitou a sobra após confusão na área e acertou o canto esquerdo de Jampa.

No último lance da partida, aos 48, Eduardo marcou para fechar o placar na Arena Barueri. O atacante contou com desvio após a finalização para tirar o goleiro do Bahia da jogada e anotar o quinto gol do Palmeiras.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Aos 48 anos, ex-lutador do UFC alega que aceitou desafio para enfrentar Craig Jones

Palmeiras goleia o Bahia e abre sete pontos na liderança do Brasileiro sub-17

Com lateral poupado, Athletico-PR divulga relacionados para encarar o Corinthians

Di María sonha em jogar clássico argentino ao lado de Neymar e celebra gol pelo Rosario Central

Vasco acerta a contratação por empréstimo de Matheus França, ex-Flamengo

Internacional faz treino técnico e abre preparação para pegar o Fortaleza

Para jogo da Libertadores, São Paulo anuncia promoção com dois ingressos a mais para sócios torcedores

Hernández revela falta de justificativa para afastamento e cita crise no Corinthians: 'Dá pena'

Lutadora do UFC tira implantes de silicone para mudar de categoria

Palmeiras conclui operação por Andreas Pereira e ultrapassa R$ 700 milhões em reforços em 2025

Com Guilherme de volta e Neymar na parte interna, Vojvoda comanda primeiro treino no Santos