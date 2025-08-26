Palmeiras e Santos têm jogadores convocados para a Seleção sub-20; veja lista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a lista de convocados do técnico Ramon Menezes para a fase final de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo sub-20, que será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro. A relação conta com jogadores de Palmeiras e Santos.

O Verdão teve quatro atletas convocados: os atacantes Luighi e Erick Belé, os laterais Gilberto e Arthur Gabriel, além do meio-campista Rafael Coutinho. Entre eles, apenas Luighi já faz parte do elenco profissional. Pelo Peixe, o atacante Luca Meirelles foi o único chamado.

Ao todo, os 26 atletas convocados ficarão concentrados em Atibaia (SP) entre os dias 1º e 9 de setembro, realizando os treinamentos no CT do Red Bull Bragantino. De acordo com a CBF, o objetivo é que o Brasil dispute dois jogos-treino no período.

Confira os convocados da Seleção Brasileira sub-20:

Goleiros

Otávio - Cruzeiro

Lucas Furtado - Flamengo

Pedro Cobra - Atlético-MG

Defensores

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al-Jazira

Leandrinho - Vasco

Arthur Gabriel - Palmeiras

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Jair Cunha - Nottingham Forest

Bruno Alves - Cruzeiro

Meio-campistas

João Cruz - Athletico-PR

Rayan Lucas - Sporting

Murilo Rhikman - Cruzeiro

Pedrinho - Zenit

Matheus Alves - CSKA

Isaque - Fluminense

Gabriel Moscardo - Braga

Rafael Coutinho - Palmeiras

Atacantes

Gustavo Prado - Internacional

Lucas Ferreira - Shakhtar

Erick Belé - Palmeiras

Luighi - Palmeiras

Luca Meirelles - Santos

Nathan Ribeiro - Botafogo

Kaique Kenji - Cruzeiro