Palmeiras e Santos têm jogadores convocados para a Seleção sub-20; veja lista
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a lista de convocados do técnico Ramon Menezes para a fase final de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo sub-20, que será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro. A relação conta com jogadores de Palmeiras e Santos.
O Verdão teve quatro atletas convocados: os atacantes Luighi e Erick Belé, os laterais Gilberto e Arthur Gabriel, além do meio-campista Rafael Coutinho. Entre eles, apenas Luighi já faz parte do elenco profissional. Pelo Peixe, o atacante Luca Meirelles foi o único chamado.
Ao todo, os 26 atletas convocados ficarão concentrados em Atibaia (SP) entre os dias 1º e 9 de setembro, realizando os treinamentos no CT do Red Bull Bragantino. De acordo com a CBF, o objetivo é que o Brasil dispute dois jogos-treino no período.
Confira os convocados da Seleção Brasileira sub-20:
Goleiros
Otávio - Cruzeiro
Lucas Furtado - Flamengo
Pedro Cobra - Atlético-MG
Defensores
Gilberto - Palmeiras
Igor Serrote - Al-Jazira
Leandrinho - Vasco
Arthur Gabriel - Palmeiras
Iago - Flamengo
João Souza - Flamengo
Jair Cunha - Nottingham Forest
Bruno Alves - Cruzeiro
Meio-campistas
João Cruz - Athletico-PR
Rayan Lucas - Sporting
Murilo Rhikman - Cruzeiro
Pedrinho - Zenit
Matheus Alves - CSKA
Isaque - Fluminense
Gabriel Moscardo - Braga
Rafael Coutinho - Palmeiras
Atacantes
Gustavo Prado - Internacional
Lucas Ferreira - Shakhtar
Erick Belé - Palmeiras
Luighi - Palmeiras
Luca Meirelles - Santos
Nathan Ribeiro - Botafogo
Kaique Kenji - Cruzeiro