Topo

Esporte

Palmeiras e Santos têm jogadores convocados para a Seleção sub-20; veja lista

26/08/2025 21h28

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira a lista de convocados do técnico Ramon Menezes para a fase final de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo sub-20, que será realizada no Chile, de 27 de setembro a 19 de outubro. A relação conta com jogadores de Palmeiras Santos.

O Verdão teve quatro atletas convocados: os atacantes Luighi e Erick Belé, os laterais Gilberto e Arthur Gabriel, além do meio-campista Rafael Coutinho. Entre eles, apenas Luighi já faz parte do elenco profissional. Pelo Peixe, o atacante Luca Meirelles foi o único chamado.

Ao todo, os 26 atletas convocados ficarão concentrados em Atibaia (SP) entre os dias 1º e 9 de setembro, realizando os treinamentos no CT do Red Bull Bragantino. De acordo com a CBF, o objetivo é que o Brasil dispute dois jogos-treino no período.

Confira os convocados da Seleção Brasileira sub-20:

Goleiros

Otávio - Cruzeiro

Lucas Furtado - Flamengo

Pedro Cobra - Atlético-MG

Defensores

Gilberto - Palmeiras

Igor Serrote - Al-Jazira

Leandrinho - Vasco

Arthur Gabriel - Palmeiras

Iago - Flamengo

João Souza - Flamengo

Jair Cunha - Nottingham Forest

Bruno Alves - Cruzeiro

Meio-campistas

João Cruz - Athletico-PR

Rayan Lucas - Sporting

Murilo Rhikman - Cruzeiro

Pedrinho - Zenit

Matheus Alves - CSKA

Isaque - Fluminense

Gabriel Moscardo - Braga

Rafael Coutinho - Palmeiras

Atacantes

Gustavo Prado - Internacional

Lucas Ferreira - Shakhtar

Erick Belé - Palmeiras

Luighi - Palmeiras

Luca Meirelles - Santos

Nathan Ribeiro - Botafogo

Kaique Kenji - Cruzeiro

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Com mudanças implementadas, CBF detalha tabela das rodadas 23 a 27 do Brasileirão

Palmeiras e Santos têm jogadores convocados para a Seleção sub-20; veja lista

Vasco está perto de fechar a contratação do zagueiro Nathan, ex-Atlético-MG

Hugo Souza projeta duelo contra o Athletico-PR e agradece Corinthians após nova convocação à Seleção

Juventus anuncia empréstimo de um ano do meio-campista Arthur para o Grêmio

Samuel Lino brilha pelo Flamengo e lidera estatísticas entre os pontas da Série A desde estreia

Balbuena e Villasanti passam por cirurgias e desfalcam o Grêmio por longo período

Machucados, Alex Sandro e Joelinton devem ser cortados da seleção

Corinthians entra com ação contra o Bahia na CNRD por caso Kauê Furquim

Atlético-MG x Cruzeiro: veja onde assistir ao vivo, histórico e escalações do duelo pela Copa do Brasil

Athletico-PR x Corinthians pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações