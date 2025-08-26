Palmeiras completa 111 anos em meio à reformulação do elenco e busca manter rotina campeã

A Sociedade Esportiva Palmeiras completa, nesta terça-feira, 26 de agosto de 2025, 111 anos de história. Um presente adiantado foi a vitória por 3 a 0 sobre o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que amplia a invencibilidade da equipe no torneio para oito jogos.

No confronto, o Verdão estrou a camisa III, lançada na última segunda-feira, em comemoração aos 60 anos de quando o clube representou a Seleção Brasileira, na vitória por 3 a 0 sobre o Uruguai, em um amistoso disputado no dia 7 de setembro de 1965, em um dos diversos momentos marcantes de seus 111 anos de existência.

Nesta temporada, o clube passa por uma grande reformulação no elenco. Com muitas saídas e chegadas, o Palmeiras ainda tenta encontrar sua melhor formação para seguir na briga pelo Brasileiro, do qual é vice-líder, e pela Libertadores, torneio em que está classificado às quartas de final, para tentar beliscar pelo menos uma taça a fim de manter a rotina campeã dos últimos anos.

Às vésperas do aniversário, o clube passou por momento turbulentos - com protestos e cobranças - e chegou à agosto ainda sem nenhum título conquistado. Desde 2020, o Palmeiras tem conquistado pelo menos um título por ano. Finalista pelo sexto ano consecutivo, deixou o Campeonato Paulista escapar e caiu fora da Copa do Brasil, de forma precoce, nas oitavas de final, tendo como algoz, nas duas oportunidades, o Corinthians.

E, aliás, é contra o arquirrival que o Verdão fará seu primeiro duelo com 111 anos. O Derby está marcado para acontecer no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília). A bola rola pela 22ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena. Na briga pelo torneio, o Verdão mira manter sua sequência invicta e seguir no retrovisor do Flamengo, que tem quatro pontos a mais.

No ano em que faz 111 anos, o Palmeiras também guarda um momento especial: a disputa da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que foi disputada nos Estados Unidos. Em um grupo com Al Ahly (EGI), Porto (POR) e Inter Miami (EUA), o Verdão avançou como líder. Nas oitavas, passou pelo Botafogo, com gol de Paulinho - hoje em recuperação de cirurgia na perna direita -, mas acabou caindo nas quartas para o Chelsea.

Investimento forte e reformulação

O Palmeiras comemora seu quinto aniversário com uma mesma comissão técnica, a liderada pelo técnico Abel Ferreira. Desde outubro de 2020 no comando da equipe, o treinador nunca precisou lidar com tamanha reformulação como a que acontece nesta temporada e tenta, ainda, dar a melhor cara a seu elenco.

Diferentemente do que fez nos últimos anos, o Palmeiras "abriu mão" de seus líderes experientes e fechou alguns ciclos. Entre o fim do último ano até agora, o clube se despediu de 16 atletas. São eles: Caio Paulista (empréstimo), Dudu, Estêvão, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Lázaro, Marcos Rocha, Mateus, Mayke, Naves (empréstimo), Richard Ríos, Rony, Vanderlan Vitor Reis e Zé Rafael.

Do outro lado, foi forte no mercado com grandes investimentos, trazendo nomes como Vitor Roque e Paulinho, que carregam os títulos das contratações mais caras do clube. Também chegaram Bruno Fuchs (empréstimo), Carlos Miguel, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Khellven, Jefté, Lucas Evangelista, Micael e Ramón Sosa. Além disso, o clube negocia a chegada de Andreas Pereira, do Fulham.

Ao todo, neste ano, o clube já investiu pouco mais de R$ 600 milhões. Neste contexto, o Palmeiras também negocia a permanência do técnico Abel Ferreira. A presidente Leila Pereira, que tem mandato até o fim de 2027, deseja estender o vínculo do treinador até encerrar sua gestão. O acordo está encaminhado e falta apenas a assinatura do técnico.

Destaque dos últimos anos, sub-20 tem "decisão" marcada no aniversário

O Palmeiras tem sido referência quando se fala de categorias de base e revelações de joias. Abel Ferreira, inclusive, tem aproveitado diversos jogadores do sub-20 para compor seu elenco, como os casos do zagueiro Benedetti, do lateral Arthur, além dos atacantes Riquelme Fillipi, Luighi e Thalys.

O sub-20, comandado por Lucas Andrade ainda disputou neste ano a Libertadores sub-20, mas perdeu a final para o Flamengo, que sagrou-se campeão mundial da categoria. O treinador, porém, tem chance de faturar a taça do Brasileiro da categoria pela segunda vez seguida nesta terça-feira, em jogo decisivo contra o Bragantino, que acontece às 21 horas, no Allianz Parque.

Feminino ainda busca o título Brasileiro e segue vivo no Paulista

A equipe feminina do Palmeiras também tem feito boa temporada, o que rendeu à técnica Camilla Orlando, o convite para treinar a Seleção Brasileira sub-20 feminina. A treinadora deixará o clube no final deste ano para assumir a Amarelinha. Enquanto isso, busca dois títulos com as Palestrinas.

O Palmeiras está na semifinal do Brasileiro feminino. No jogo de ida, perdeu por 3 a 1 do Cruzeiro, mas tem a volta para tentar dar o troco e chegar à grande decisão. As equipes voltam a se enfrentar no domingo, às 10h30, na Arena Independência. Enquanto no Estadual, torneio do qual é o atual campeão, ocupa a vice-liderança na primeira fase, com 13 pontos em sete jogos.