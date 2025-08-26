Orlando Ribeiro vê trabalho "interrompido" no sub-20 do Corinthians e exalta Gui Negão

O técnico Orlando Ribeiro deixou o time sub-20 do Corinthians no final de julho. A diretoria alvinegra entendeu que a passagem do treinador não estava colhendo frutos e decidiu demitir o comandante. Pela primeira vez, ele falou sobre sua saída do Timão e classificou como um "trabalho interrompido".

Em entrevista exclusiva ao podcast #TáNoJogo, da Gazeta Esportiva, Orlando Ribeiro avaliou sua passagem pelo Corinthians. Na atual temporada, o Timãozinho foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o São Paulo, mas brigou contra o rebaixamento no Brasileiro da categoria.

"Eu não considero exatamente um trabalho completo, mas sim um trabalho interrompido. Nós estávamos entrando na segunda fase de um processo muito difícil que o clube vinha passando. Foi uma passagem curta que, profissionalmente, não foi tão boa, porque o que estávamos construindo só apareceria a médio e longo prazo", explicou o treinador.

Orlando Ribeiro chegou ao clube para assumir o comando do sub-20 em outubro do ano passado, mas acabou demitido dez meses depois. No comando do Alvinegro, o técnico de 58 anos disputou 40 partidas, com 17 vitórias, 12 empates e 11 derrotas - números que equivalem a um aproveitamento de 52,5%.

"Nós chegamos no fim de outubro, já sabíamos dos problemas e avisamos que precisaríamos acelerar o processo, principalmente pensando na Taça São Paulo. Houve resistência, porque os meninos eram muito novos, mas entendíamos que era necessário. Fizemos esse trabalho, que até deu certo, mas não tivemos tempo para seguir na segunda fase, quando esses atletas teriam um ano a mais e estariam mais preparados", disse.

"Na minha visão, faltaram cerca de dez dias para entrarmos de vez nessa segunda etapa do processo. Mas a diretoria entendeu diferente. O diretor, Nenê do Posto, nos comunicou que interromperia nosso trabalho para dar uma 'oxigenada' no grupo. Nós já havíamos alertado que os resultados no Brasileiro e em alguns jogos do Paulista seriam difíceis, porque faziam parte do processo. Mesmo assim, essa justificativa não nos convenceu", prosseguiu.

O que levou, então, à demissão?

O Corinthians de Orlando Ribeiro não só parou na primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20, como também brigou contra o rebaixamento. Com apenas 20 pontos somados em 19 partidas disputadas, a equipe teve que se contentar com a 15ª colocação e ficou muito longe dos oito primeiros, que avançaram às quartas de final.

Já na fase inicial do Paulista, o Timãozinho também acumulou alguns resultados ruins, como derrotas para Red Bull Bragantino, Palmeiras e Botafogo-SP.

"É claro que no sub-20 os resultados chamam muita atenção. [...] O que nos foi passado é que havia muita pressão externa por causa da campanha ruim no Brasileiro e de alguns tropeços no Paulista. O diretor dizia que recebia muitas ligações cobrando. Eu não sei se havia questões políticas envolvidas, mas a impressão é que sim. O torcedor, ainda mais o do Corinthians, é impaciente, e a cobrança chega rápido", apontou.

Mesmo após todas as questões mencionadas acima, Orlando Ribeiro deixou claro que não guarda mágoas do Timão.

"Mesmo assim, para mim, foi um prazer trabalhar no Corinthians. Em termos de carreira e currículo, ajudou bastante, mas também foi prejudicial, porque esse tipo de interrupção nunca é positivo para quem trabalha na base. No Corinthians, tudo tem grande repercussão, e o ideal seria mostrar coisas boas, resultados, reportagens positivas. Infelizmente, naquele momento, isso não aconteceu", analisou.

Orlando Ribeiro está livre no mercado após deixar o Corinthians. Para ocupar o cargo de treinador do sub-20, o Timão acertou a contratação do comandante William Batista.

Técnico exalta Gui Negão, brilhando no profissional

Orlando Ribeiro também aproveitou o espaço no podcast #TáNoJogo, da Gazeta Esportiva, para exaltar o filho do Terrão Gui Negão. O treinador teve a oportunidade de trabalhar no sub-20 com o atacante, que hoje está praticamente integrado ao profissional.

"O Gui Negão é um atacante de muita determinação. Não existe bola perdida para ele, se dedica do começo ao fim. Esse espírito de luta é exatamente o que o Corinthians procura: um atleta que briga o tempo todo. Essa, para mim, é a maior virtude dele", elogiou Orlando.

Gui Negão vem ganhando oportunidades como titular no Corinthians em meio à ausência de Yuri Alberto, que se recupera de uma hérnia inguinal. O jovem centroavante vem provando seu valor e balançou as redes em jogos consecutivos contra Bahia e Vasco, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Corinthians, inclusive, já se movimenta nos bastidores para renovar o contrato do atacante, válido até maio de 2027. As conversas, entretanto, ainda estão em estágios iniciais.

"[Gui] fez o que sabe fazer: o gol. Ele tem essa presença dentro da área, principalmente na pequena, para colocar a bola para dentro. Mesmo de longe, a gente tem acompanhado e, pelas oportunidades que ele vem tendo, tenho certeza de que vai ajudar bastante os profissionais", concluiu o ex-treinador do sub-20 alvinegro.