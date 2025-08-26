'O tema do Neymar é só um problema: de caráter físico', diz Ancelotti
Em entrevista exclusiva ao UOL, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, deixou claro que Neymar precisa estar tinindo fisicamente para voltar à seleção.
O italiano, que deixou o camisa 10 de fora da lista das partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, disse que a volta do atacante deixará todo felizes e manteve as portas abertas para o astro.
O tema do Neymar é só um problema: de caráter físico. O Neymar segue tendo muita qualidade, personalidade. Se ele voltar à sua melhor condição física, todo mundo estará contente que ele esteja na equipe nacional
Na conversa, o treinador abre o jogo sobre o seu olhar sobre o futebol nacional e também enumera os maiores rivais na Copa do Mundo.