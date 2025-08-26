Topo

'O tema do Neymar é só um problema: de caráter físico', diz Ancelotti

do UOL

Do UOL, em São Paulo

26/08/2025 05h30

Em entrevista exclusiva ao UOL, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, deixou claro que Neymar precisa estar tinindo fisicamente para voltar à seleção.

O italiano, que deixou o camisa 10 de fora da lista das partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias, disse que a volta do atacante deixará todo felizes e manteve as portas abertas para o astro.

O tema do Neymar é só um problema: de caráter físico. O Neymar segue tendo muita qualidade, personalidade. Se ele voltar à sua melhor condição física, todo mundo estará contente que ele esteja na equipe nacional

A íntegra do papo com Ancelotti está disponível no YouTube do UOL Esporte e será exibida no Canal UOL, no De Primeira, às 14h, na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play. A reexibição no Canal UOL será às 22h.

Na conversa, o treinador abre o jogo sobre o seu olhar sobre o futebol nacional e também enumera os maiores rivais na Copa do Mundo.

