NFL anuncia acordo com a Globo para transmissão no Brasil

A National Football League (NFL) anunciou uma parceria de múltiplos anos com a TV Globo a partir da temporada 2025, que começa na próxima semana. A emissora será a casa oficial da NFL no Brasil, transmitindo jogos ao vivo na TV fechada e em plataformas digitais, além de highlights em sinal aberto.

Jogos e eventos confirmados

Os fãs poderão assistir partidas de pré-temporada, jogos da temporada regular em horário nobre, incluindo o NFL São Paulo Game 2025, confrontos de playoffs e o Super Bowl LX, em 8 de fevereiro de 2026, na Califórnia.

"A chegada da liga é mais um passo em nossa missão de trazer alguns dos maiores eventos esportivos do mundo para nossas plataformas", disse Eduardo Gabbay, diretor de canais esportivos da Globo. "É uma liga globalmente reconhecida por sua grandiosidade, emoção e espetáculo, e agrega ainda mais valor ao nosso portfólio...".

"Estamos entusiasmados em expandir nossa parceria com a Globo... para fornecer aos nossos mais de 36 milhões de fãs no Brasil mais acesso aos conteúdos", afirmou Gerrit Meier, managing director e head da NFL International.

NFL São Paulo Game 2025

O NFL São Paulo Game 2025, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, será no dia 5 de setembro, na Arena Corinthians, com transmissão via NFL Game Pass na DAZN e gratuitamente no YouTube pela NFL Live*. A modalidade tem mais de 36 milhões de fãs no Brasil, sua segunda maior base internacional.