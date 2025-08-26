Naomi Osaka e Coco Gauff estreiam com vitórias suadas no US Open
A japonesa Naomi Osaka e a norte-americana Coco Gauff venceram, nesta segunda-feira, na estreia do US Open. As duas tenistas seguem na briga para reconquistar o título do último Grand Slam do ano.
Duas vezes campeã do US Open, em 2018 e 2020, Osaka precisou de 1h23 pra superar a belga Greet Minnen por 6/3 e 6/4. Em 24º lugar no ranking mundial, a ex-número 1 conseguiu uma virada sensacional no placar, ao somar seis games seguidos, saindo de 2/3 no primeiro set para 2/0 no segundo.
A próxima adversária de Osaka no torneio norte-americano será a local Hailey Baptiste, que venceu a checa Katerina Siniakova por 7/5 e 6/3.
Gauff teve mais dificuldades para passar para a segunda rodada. Sempre com muita disposição, a australiana Ajla Tomljanovic exigiu muito da campeão do US Open de 2023, que venceu o primeiro set por 6/4.
Tomljanovic empatou a disputa ao ganhar o tie-break por 7/2. O terceiro set também foi muito equilibrado. A vitória de Gauff foi sofrida com 7/5.