'Não houve justificativa', desabafa Héctor Hernández após ser afastado no Corinthians

Héctor Hernández, atacante do Corinthians - Marcello Zambrana/AGIF
26/08/2025 16h05

Fora dos planos do técnico Dorival Júnior, o atacante Héctor Hernández tem treinado separado do restante do elenco do Corinthians desde o último dia 19 de agosto. Hoje, o centroavante afirmou que o clube não chegou a justificar seu afastamento.

"Não houve nenhuma justificativa. Mas quando chegar a hora, como creio que acontecerá, falarei e darei explicações sobre tudo que aconteceu e pronto", disse o atacante em entrevista ao jornal espanhol Marca.

O espanhol de 29 anos perdeu espaço desde a chegada de Dorival e passou a treinar em horários alternativos no CT Dr. Joaquim Grava. Segundo soube a Gazeta Esportiva, o jogador foi procurado por dois clubes e negocia a rescisão contratual com a equipe do Parque São Jorge.

Insatisfeito com o rendimento do jogador, o Corinthians pretende se desfazer de Héctor ainda nesta janela de transferências. O atleta não foi sequer relacionado para nenhum dos últimos seis jogos da equipe nesta temporada. Ele apareceu no banco de reservas pela última vez na partida diante do Cruzeiro, no dia 23 de julho.

"Vamos ver o que acontece. Sigo com a mesma motivação de sempre. No fim, o futebol é assim: estamos sempre em constante movimento. Agora, tenho contrato com o Corinthians. Estou focado aqui e pronto. Mas, bem, vamos ver o que acontece neste mercado. Estou tranquilo", concluiu.

Héctor Hernández foi contratado pelo Corinthians no ano passado para ser o substituto imediato de Yuri Alberto, mas nunca se firmou. A diretoria alvinegra avalia que o atacante não correspondeu às expectativas.

Ao todo, são 24 partidas disputadas pelo Timão, com apenas dois gols marcados e uma assistência. Nesta temporada, ele entrou em campo 19 vezes.

Héctor perdeu espaço para o jovem Gui Negão, que veio da base, agradou Dorival nos treinamentos e tem ganhado oportunidades entre os profissionais. Ele anotou gols na derrota para o Bahia por 2 a 1 e na vitória sobre o Vasco por 3 a 2.

